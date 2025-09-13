Il Presidente e il Direttore del Conservatorio Martucci di Salerno con il “Duo FiSax” al “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Salerno è conosciuta come la città delle “Luci d’Artista”. È giunto il momento di attribuirle un altro titolo: “La Città della Musica”. E’ questo l’auspicio dell’avvocato Luciano Provenza, Presidente del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno che ha partecipato, insieme al Direttore, il Maestro Fulvio Artiano, all’incontro musicale intitolato “Quando la Musica Unisce: viaggio tra le eccellenze del territorio” organizzato all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dal dottor Lucio Bojano, in interclub con il “Rotary Club di Battipaglia” presieduto dall’ingegnare Luigi Bisaccia, durante il quale si sono esibiti due eccellenti allievi del Conservatorio: il sassofonista Francesco Alfano, e il fisarmonicista Francesco Venneri, componenti del duo musicale “FiSax” che nel 2024 ha vinto il primo premio assoluto al 24° “Premio Lams Matera”, e che si è esibito in vari concerti riscuotendo grande successo anche all’estero. L’avvocato Luciano Provenza, ha sottolineato l’importanza del nostro Conservatorio, anche a livello internazionale:” I nostri ragazzi si sono esibiti in tanti concerti anche all’estero: di recente anche in Finlandia. Il Conservatorio Martucci è un grande Conservatorio che rappresenta sicuramente un valore aggiunto per la nostra città. Tanti saranno i concerti che saranno organizzati a breve, gratuitamente: uno ogni tre giorni”. Il Direttore del Conservatorio, il Maestro Fulvio Artiano, eccellente violinista e titolare della cattedra di Musica da Camera presso il Conservatorio di Salerno del quale cura la parte artistica, di ricerca, di produzione e di internazionalizzazione, ha ricordato che il Conservatorio di Salerno è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale:” Con circa 1300 studenti, tutti bravissimi, e 166 docenti è sicuramente uno dei più grandi conservatori d’Italia, sia per numeri, sia per qualità. È considerato uno dei migliori Conservatori in Italia e in Europa. Tanti i progetti che saranno messi in campo a breve, sia a livello nazionale che internazionale, in tutte le competenze del Conservatorio Martucci che incentiva anche una politica di scambi e progetti comuni con partner internazionali tale da produrre un sensibile e positivo risultato per il miglioramento del livello qualitativo, l’aggiornamento delle attività formative, per lo sviluppo della coscienza europea di docenti e studenti, nonché per l’immagine internazionale del Conservatorio”. Il professor Artiano che è anche rappresentante del Ministro dell’Università e della Ricerca nel Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione artistica e Musicale, componente dell’Ufficio di Presidenza del CNAM, iscritto nell’albo degli Esperti per la valutazione iniziale e periodica dei Corsi e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presso l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), con il profilo di Esperto di Sistema, ha spiegato che i Conservatori di musica pubblici sono dotati di un ordinamento analogo a quelle delle università, con la possibilità di rilasciare titoli equivalenti:” Il Conservatorio oggi è una Università: è un’istituzione che rilascia titoli di I e di II livello. Dall’anno scorso può anche attivare Dottorati di Ricerca in ambito AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)”. Straordinari i due musicisti che al sax soprano e sax contralto (Francesco Alfano) e alla fisarmonica (Francesco Venneri), hanno eseguito: la “Polonaise de Concert” di Henryk Wieniawski; “Esqualo” di Astor Piazzolla; il brano “Danzon n.2” di Arturo Márquez e “El Cacerolazo” di Javier Girotto: brani trascritti da repertori sinfonici, sintetizzati e riadattati per gli strumenti suonati con grande virtuosismo dai due musicisti che alla richiesta del bis hanno eseguito la “Ciarda” di Vittorio Monti. Di tutto rispetto i curriculum dei due musicisti: il fisarmonicista Francesco Venneri, di Cosenza, ha iniziato lo studio della fisarmonica classica all’età di cinque anni, con il Maestro Paolo Monaco e, dopo essersi iscritto al Conservatorio Martucci di Salerno, nel 2003 ha conseguito la laurea di I livello in fisarmonica classica sotto la guida del Maestro Giuseppe Scigliano con la votazione di 110 e Lode. Attualmente segue il corso di laurea di II livello in fisarmonica classica sempre con il Maestro Scigliano. Francesco Venneri, con la sua fisarmonica a bottoni, svolge anche una intensa attività concertistica in Italia e all’estero riscuotendo notevoli successi. Il sassofonista Francesco Alfano, di Battipaglia ha iniziato a suonare il sax all’età di undici anni all’Istituto Comprensivo “Sandro Penna” di Battipaglia con il Maestro Antonio Cello poi ha continuato al Liceo Musicale di Eboli, con il Maestro Elio Postiglione, e a sedici anni si è iscritto al Conservatorio Martucci. Si è esibito in numerosi concerti riscuotendo grande successo. Alla serata ha partecipato l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo che ha portato i saluti del Governatore del Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo. Presenti: il Vicedirettore del Conservatorio, il Maestro Ernesto Pulignano, e il Consigliere Comunale Tonia Willburger. Aniello Palumbo

