Il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Costantino Astarita,  in visita al “Rotary Club Salerno Est”

“Da soli si va veloce, insieme si va lontano” e “Insieme dobbiamo migliorare le comunità” sono i due motti adottati dal dottor Costantino Astarita , primo Governatore del nuovo “Distretto Rotary 2101”, che comprende 71 Club Rotary della Campania, nato dalla scissione dello storico “Distretto Rotary 2100”. Il Governatore Astarita ha visitato il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera, durante la conviviale a lui dedicata tenutasi presso il “Saint Joseph Resort” di Via Allende. “La visita del Governatore, che è la massima Autorità rotariana del Distretto, è l’avvenimento più importante nella vita di un Club Rotary” – ha spiegato la presidente Montera che ha anche letto il ricco curriculum personale e rotariano del dottor Astarita – ” E’ stato primario cardiologo e attualmente sta partecipando attivamente, con grande spirito rotariano, alla campagna di vaccinazione anti Covid – 19”.

Il dottor Astarita ha ricordato il motto del Presidente Internazionale del Rotary, l’indiano Shekhar Mehta: “Servire per cambiare vite” e ricordato gli obiettivi prioritari da portare aventi durante l’anno rotariano, tra i quali quello di consolidare la lotta alla poliomelite:” Lì dove si vaccina per la polio, nelle aree depresse del mondo, grazie al Rotary, all’Unicef e all’OMS, si vaccina anche per il Covid – 19. Mentre noi siamo arrivati quasi all’80% di copertura della popolazione vaccinabile, in Africa sono appena al 2%. Noi rotariani , attraverso la campagna “We Stop Covid”, dobbiamo contribuire a vaccinare queste persone ”. Astarita ha ricordato le sette vie di azione del Rotary e sottolineato l’importanza di essere al servizio degli altri:” Bisogna intercettare i bisogni della gente e del territorio”. Il Governatore ha anche ricordato l’importante ruolo svolto all’interno del Rotary dai giovani rotariani dell’Interact e del Rotaract; che è importante incrementare l’effettivo e il grande lavoro svolto dalla Rotary Foundation: “E’ la nostra grande risorsa che ci consente di realizzare progetti di grandissimo impatto in tutte le aree del mondo”. Dopo la lettura della Preghiera del Rotariano, recitata da Padre Anacleto Bracco, e i saluti dei Past Governor Gennaro Esposito e Marcello Fasano; dei Formatori Distrettuali Antonio Brando e Gaetano Pastore e dell’Assistente del Governatore Ciro Senatore, è stato presentato, dal dottor Antonio Brando, il nuovo socio del Club, il dottor Umberto Caccioppoli. Presenti il Maggiore Mauro D’Acierno, del “Reggimento Cavalleggeri Guide” di Salerno, e il professor Rodolfo Citro, cardiologo.

Aniello Palumbo