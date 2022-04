I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei, primo appuntamento mercoledì 4 a Praiano.

Il 4 maggio 2022 avrà inzio la 15a edizione dell’evento I Suoni degli Dei – concerti sul Sentiero degli Dei. L’iniziativa nasce nel 2008 da una idea dell’Associazione Pelagos, da anni impegnata nella promozione dell’arte, della cultura e del turismo di Praiano.

I Suoni degli Dei è uno dei primi eventi eco-sostenibili della Costiera Amalfitana: portare la musica, la cultura e la promozione turistica territoriale a contatto con la natura, a ben 600 metri dal livello del mare, è stata una sfida nella quale il Comune di Praiano e l’Associazione, hanno creduto sin da subito e che con impegno e dedizione hanno portato avanti sino ad oggi.

Ricordiamo l’emozione di noi organizzatori quando, per le prime volte, abbiamo assistito allo stupore e all’emozione del trekker che, tra un paesaggio e l’altro, tra una capretta e un asinello, tra una falesia e un sentiero impervio, udiva la musica classica venire da un cavità del Sentiero degli Dei e accorgersi, poco dopo, di assistere a un concerto di musica classica, seduto su di una roccia, di fronte al mare. Il meraviglioso Sentiero degli Dei è divenuto oggi un must per il turista in visita nella Regione Campania.

Ebbene, sono stati 15 anni favolosi dove le note di Bach, Beethoven, Händel, Bibier, Telemann, Bottesini, Ravel, Vivaldi, Bizet, Shostakovich, Offenbach, Joplin meravigliosamente interpretate da violini, contrabbassi, clarinetti, chitarre, violoncelli, fagotti, ottavini, corni, flauti, arpe celtiche, sax, bandura, ed euphonium, hanno condotto la musica classica fino a 600 metri dal livello del mare, deliziando i palati fini degli amanti della buona musica e trascinando anche coloro che, di musica proprio non si intendono ma che hanno apprezzato la location, i panorami e le dolci melodie unite ai suoni della natura.

Per l’occasione I SUONI DEGLI DEI – CONCERTI SUL SENTIERO DEGLI quest’anno si propone in un’edizione arricchita:

I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei (mesi di Maggio – Settembre e Ottobre 2022) concerti di musica classica che si terranno ogni mercoledì di Maggio, Settembre e Ottobre 2022 presso la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro – San Domenico e il Sentiero degli Dei.

I Suoni degli Dei – Notti di Luna piena al Convento di San Domenico (13 luglio 2022 – 12 agosto 2022). Concerti di musica classica realizzati al chiarore della luna piena presso la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro – San Domenico;

I Suoni degli Dei – Grotte incantate (settembre 2022) lo spettatore, questa volta, sarà invitato a provare l’emozione di assistere ad un concerto in una grotta marina (la Grotta di Suppraiano) dopo una bella nuotata lungo la costa che bagna Praiano scoprendo le suggestive grotte marine e gli anfratti costieri.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos Associazione, Parrocchia San Gennaro e Associazione Musicale Costa Amalfitana (AMCA).

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e di Legambiente Costa d’Amalfi.

La partecipazione ai concerti è libera e gratuita

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089874557 – Mob. 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it