“I FAVOLOSI 60” A “LA CONGREGA LETTERARIA DI VIETRI SUL MARE

“Si diventa giovani a sessant’anni. Purtroppo è troppo tardi” E’ una famosa frase di Pablo Picasso che è stata inserita nel libro “I FAVOLOSI 60. Troppo giovani per tirare i remi in barca, troppo vecchi per tirare la barca a remi”, edito da “ Linea Edizioni”, scritto dal noto giornalista salernitano, Gabriele Bojano, che sarà presentato domani sera (venerdì 30 luglio) alle ore 19.30, presso l’oratorio dell’Arciconfraternita del SS. Rosario e SS. Annunziata di Vietri sul Mare, sede storica dell’Associazione Culturale “La Congrega Letteraria “di Vietri sul Mare diretta da Antonio Gazia e Alfonso Vincenzo Mauro. L’evento rientra nell’ambito dell’ ottava edizione degli “Incontri di Cultura” organizzati dall’associazione culturale con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Vietri sul Mare. Dopo l’introduzione della professoressa Rossella Nicolò, dialogheranno con l’autore alcuni dei protagonisti del libro: Luciano Alfano, Matteo Amaturo, Davide Amendola, Antonio Brando e Carmen Turturiello che racconteranno dei simpatici aneddoti della loro vita e del loro legame di amicizia con Gabriele Bojano che nel suo libro, oltre a presentare sessanta coetanei noti e meno noti che, come lui, hanno festeggiato i 60 anni nel 2020, racconta, in modo leggero e ironico, anche dei favolosi anni ’60 “dominati da Mina e osannati da Minà, in cui il boom economico fece tutti più̀ ricchi, leggeri e spensierati, ma anche beatamente inconsapevoli di quello che sarebbe venuto dopo”.

Aniello Palumbo