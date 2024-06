Help Day – Uno sportello in aiuto ai disoccupati a Eboli

Il tasso di disoccupazione nella nostra città sta raggiungendo livelli altissimi. Un dato

preoccupante soprattutto per i giovani costretti a migrare in altre città o per le tante

famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.

A tal proposito, ci siamo messi al lavoro e abbiamo dato vita ad uno sportello in aiuto ai

tanti ebolitani disoccupati. Ogni giovedì, dalle 18.30 alle 19.30 e previo appuntamento,

saremo nella sede di Via Vittorio Veneto 1 per fornire aiuto a chiunque ne avesse bisogno.

L’help day fornirà i seguenti servizi:

• Adesione e iscrizione ai percorsi di formazione gratuita in collaborazione con

Scuola Nuova (ove i requisiti lo permettono)

• Aiuto nella compilazione di una domanda di lavoro

• Aiuto nella compilazione di un curriculum vitae

• Adesione al progetto “La spesa solidale” e conseguente inserimento in lista

per poter ricevere alcuni beni di prima necessità (se disponibili nel nostro

punto di raccolta)

• Adesione al nostro e conseguente inserimento in lista per poter ricevere

farmaci gratuiti senza ricetta grazie al progetto “Il farmaco solidale” che

partirà a breve

Il nostro obiettivo è quello di aiutare chi sta attraversando un momento di difficoltà in ogni

modo possibile e metterci a disposizione della cittadinanza ci invoglia ad impegnarci

sempre di più. Lo sportello è già attivo ma ricordiamo che, per gestire al meglio il flusso di

richieste, riceviamo solo su appuntamento. Prenotarsi è semplice, basterà scriverci su

whatsapp al 338 2850552.