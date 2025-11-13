Givova Scafati, battuta Torino nel turno infrasettimanale

Una partita ruvida, quasi mai spettacolare, quella tra Givova Scafati e Reale Mutua Torino. Tra due squadre che avevano bisogno di vincere e soprattutto ricominciare a credere nei propri mezzi.

E di carattere ne ha dimostrato più Scafati, con Frank Vitucci alla prima panchina casalinga dopo l’esordio negativo di Pesaro. Risposte che sono arrivate, in casa gialloblu, sia sul profilo del gioco che della solidità e della difesa. Soprattutto dai due americani. Bene Allen (18 punti e 6 rimbalzi), superlativo Walker (25 punti e 5 rimbalzi). Ma è già testa alla gara di domenica: trasferta a Bergamo.

Starting five:

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Allen, Iannuzzi.

Reale Mutua Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Cusin.

La partita:

L’avvio della gara è a rilento. Ma dal 5’ iniziano a scaldarsi le mani su entrambi i fronti. La tripla di Mollura e una penetrazione di Mascolo aprono il primo varco: 12-7 con +5 per i padroni di casa. Ma Torino resta in linea di galleggiamento, grazie ai canestri di Massone e Teague. Così all’8’ è 18-16. Il primo quarto poi va in archivio, con Pullazi e Walker a segno e la risposta di Tortù, sul 24-18.

A inizio secondo quarto sono le difese a prevalere sugli attacchi. Scafati in 4 minuti realizza solo tre punti, Torino fa poco meglio e ne mette dentro 5. Al 14’ il tabellone segna 26-23. Poi tutto cambia. Iniziano a martellare Caroti, Allen e Walker dalla lunga distanza. E si apre il primo vero divario della partita. Al 16’ è massimo vantaggio Givova Scafati sul 35-26 (+9). C’è però anche l’Allen torinese, che con Bruttini e Massone riduce in un minuto il gap a -3 (35-32). Negli ultimi secondi si risveglia Scafati con un minibreak di 4-0. E si va al risposo lungo sul 39-32.

Polveri bagnate anche a inizio terzo quarto. Per un minuto e mezzo nessuno segna. Poi ci pensa l’Allen piemontese a mettere dentro i primi due punti, subito seguito da un sottomano di Walker (41-34). L’americano, nonostante i tre falli, è un fattore in attacco. Ma Scafati riesce a mantenere un discreto vantaggio. Al 25’ è 46-40. Poi sale sugli scudi l’altro Allen, quello di casa. Segna in sequenza e per la Givova al 27’ è 53-40. Poco dopo lo imita Walker da tre. Ed è massimo vantaggio per i gialloblu sul +16 (56-40). Il terzo quarto, infine, si chiude con il punteggio di 59-47. La squadra di Vitucci parte male nell’ultimo periodo di gara. In cinque minuti segna appena due punti. Mentre Torino trova sempre la strada del canestro e si riporta a -3 (61-58). Servono una magia di Caroti da tre e un rimbalzo offensivo con canestro di Mollura a riportare, a quattro minuti dalla sirena, un minimo di tranquillità per i padroni di casa (66-58). I secondi scorrono sul cronometro. A 60 secondi dalla fine una tripla e un libero di Teague intervallati da un canestro da tre punti di Caroti portano il risultato al 69-62. Non c’è altro da chiedere alla gara. Che si chiude sul punteggio di 75-67.

Le dichiarazioni di coach Vitucci:

“Una vittoria meritata anche se un po’ sofferta. Era più la foga di vincere che la lucidità questa sera. Ma ho percepito dal gruppo una grande voglia di voler fare le cose in maniera giusta e crescere. C’è tanto da fare, anche più di quello che pensavo. E ho trovato una buona attitudine da tutti. Quando giochiamo insieme e difendiamo riusciamo a fare buone cose. Dobbiamo sciupare però meno in attacco e trovare più certezze. Il mio compito è mettere sulla rotta giusta questa squadra. E l’unica da cosa da fare è lavorare”.

Givova Scafati – Reale Mutua Torino 75-67 (24-18, 15-14, 20-15)

Givova Scafati: Walker 25, Chiera, Iannuzzi 4, Mollura 7, Allen 18, Italiano, Mascolo 4, Pullazi 6, Caroti 11, Fresno.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Reale Mutua Torino: Schina 3, Bruttini 4, Allen 19, Stazzonelli 4, Massone 10, Cusin 1, Severini 2, Teague 14, Zucca 5, Tortù 5.

Head coach: Paolo Moretti; assistente Andrea Lazzari.

