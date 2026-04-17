Giffoni, Protocollo d’Intesa triennale col Ministero dell’Istruzione

Si rafforza la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni, grazie alla firma del Protocollo d’Intesa per la programmazione delle attività da svolgere nel prossimo triennio. A siglare l’accordo sono stati il Ministro Giuseppe Valditara e il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi.

All’iniziativa era presente una delegazione di sedici ragazzi dell’Istituto “Gian Camillo Glorioso” di Giffoni Valle Piana. Significativa la loro partecipazione in quanto nel comune salernitano – di solo 11mila abitanti – è stato istituito un istituto di istruzione superiore a indirizzo audiovisivo, espressione del forte legame del mondo della scuola con Giffoni Experience.

L’accordo punta a rafforzare il legame tra formazione e cultura, promuovendo il cinema e il linguaggio audiovisivo come strumenti centrali per lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e della partecipazione attiva. In programma anche l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e il coordinamento delle attività.

Grazie all’intesa, le istituzioni scolastiche potranno accedere a nuove opportunità formative: dalla realizzazione di prodotti audiovisivi e docufilm, alla partecipazione al festival School Experience, fino a percorsi di formazione per docenti sull’utilizzo del linguaggio cinematografico nella didattica. Previsti, inoltre, percorsi di formazione scuola-lavoro, iniziative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, volte a valorizzare l’integrazione sociale di giovani a rischio di emarginazione ed esclusione, anche nell’ambito del Safer Internet Centre e progetti dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Particolare attenzione sarà riservata ai temi dell’inclusione, della parità di genere e del rispetto reciproco, oltre che al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, soprattutto nelle aree più fragili del Paese.

La collaborazione tra Giffoni e il mondo della scuola ha una storia di almeno 50 anni. Milioni di ragazze e di ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con questo grande progetto, di viverlo e promuoverlo. Continua in modo ancora più forte la sensibilità di Giffoni, con un’attenzione ancora più alta per i dirigenti scolastici e i docenti. Un dato importante riguarda le attività promosse in nove regioni di Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia), da novembre ad oggi, con 26mila studenti e oltre 2500 docenti coinvolti.

“Questo Protocollo si inserisce in una visione di scuola che mette al centro lo studente e utilizza il multimediale come leva fondamentale per contrastare la dispersione scolastica. Il cinema rappresenta molto più di una forma espressiva: è uno strumento educativo potente, capace di stimolare la curiosità e sviluppare il pensiero critico. I risultati di Agenda Sud, con un sensibile calo della dispersione scolastica, dimostrano che investire nella cultura, nell’arte e nella creatività è fondamentale per coinvolgere i giovani, appassionarli e accompagnarli nel loro percorso di crescita”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Questo Protocollo rappresenta per noi un passaggio naturale ma allo stesso tempo fondamentale – spiega il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi – da anni lavoriamo con le scuole per avvicinare i ragazzi al linguaggio audiovisivo, oggi rafforziamo questo impegno insieme al Ministero, con una visione ancora più ampia e strutturata. Il cinema non è solo espressione artistica, ma uno strumento educativo straordinario, capace di sviluppare pensiero critico, creatività e consapevolezza. Portarlo nelle scuole significa offrire ai giovani nuove chiavi di lettura del presente e nuove possibilità di racconto di sé. Vedere oggi gli studenti presenti qui, partecipi e coinvolti, è la conferma che questa è la direzione giusta: costruire percorsi in cui i ragazzi non siano semplici spettatori, ma protagonisti attivi”.

Presenti all’incontro anche il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi e il responsabile delle relazioni istituzionali, Davide Russo.

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