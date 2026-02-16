GdF per il sociale a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre (SA), donando oltre 1.100 capi di abbigliamento, impiegati nell’ambito del progetto “Filo Rosso – Laboratorio di Cucito Sociale”, disposto dalla Croce Rossa Italiana a livello centrale, che verrà presentato il 19 febbraio p.v.

Saranno previsti laboratori per insegnare il mestiere di sarta a donne fragili e/o vittime di violenza che provvederanno a rimuovere i marchi contraffatti dagli indumenti prima di destinarli agli sportelli sociali della Croce Rossa per la devoluzione alle persone in stato di necessità.

In particolare, i capi in questione derivano da un importante sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle di Eboli nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti, successivamente oggetto di confisca e destinati alla distruzione a seguito di sentenza irrevocabile del Tribunale di Salerno.

La competente Autorità Giudiziaria, su richiesta dei Finanzieri, valutato il fine solidaristico, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza della merce in luogo della sua distruzione.

L’attività svolta testimonia, ancora una volta, la particolare attenzione che la Guardia di Finanza rivolge al perseguimento dei più ampi fini sociali, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria e con la Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, infatti, si inserisce non solo in un’ottica di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, in quanto ha favorito, senza alcun onere a carico dello Stato, lo smaltimento di corpi di reato, ma anche in una prospettiva di riscatto collettivo, in quanto ha consentito la conversione di un fenomeno criminale, per sua stessa natura dannoso per l’intera comunità e penalizzante per la libera concorrenza e l’imprenditoria sana, in un’opera di beneficenza verso le fasce più bisognose della popolazione.

