Carnevale Sarnese, chiarimento sui fatti di domenica 15

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
In riferimento alla notizia diffusa sull’incidente verificatosi a Sarno (Sa) nella serata di domenica 15 febbraio, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni. L’episodio non si è verificato durante la sfilata dei carri di Carnevale, bensì nella fase di rientro di un carro allegorico presso la propria sede, al termine della manifestazione.

Durante il tragitto, il carro ha urtato accidentalmente un palo della pubblica illuminazione. Non si sono registrati disagi per i residenti né interruzioni delle utenze private: è stata interessata esclusivamente un tratto della linea della pubblica illuminazione in via Pioppazze.

Come Associazione Carnevale Sarnese desideriamo ringraziare i Vigili del Fuoco per la professionalità e l’intervento immediato.

Invitiamo chiunque diffonda notizie a verificare con attenzione i fatti prima della pubblicazione, confrontandosi, quando necessario, con le fonti ufficiali, al fine di garantire un’informazione corretta e aderente alla realtà, nel rispetto della città e del lavoro svolto da tutti.

