Furore Grand Hotel Accoglienza a cinque stelle tra cielo e mare

È l’alba di una nuova stagione per il Furore Grand Hotel, resort cinque stelle lusso immerso nella rigogliosa natura della Costiera Amalfitana e affacciato sul vertiginoso fiordo di Furore.

La struttura, che ha riaperto pochi giorni fa con la sua carica di vibrante energia, presenta alcune novità che renderanno il soggiorno degli ospiti ancora più incantevole.

Si inizia proprio dal mattino, con il risveglio in questo angolo di paradiso mediterraneo reso ancora più dolce dalla possibilità di coccolarsi con la prima colazione alla carta in totale relax davanti all’infinito blu del mare. Si chiama, infatti, Velaris il concept dedicato al più rilassante e confortevole dei momenti: il nome, evocativo, invita l’ospite a spiegare le vele e veleggiare con i sensi in uno spazio dove la colazione si trasforma in un vero e proprio rito di piacere, con pasticceria appena sfornata, centrifugati freschi e un menu à la carte che esplora anche il gusto salato.

La ristorazione riveste un ruolo centrale nella filosofia di accoglienza di Furore Grand Hotel, e con la nuova stagione anche le proposte dei due ristoranti della struttura si rinnovano per offrire agli ospiti esperienze gastronomiche uniche e indimenticabili. Prosegue in questo senso la collaborazione con lo Chef Enrico Bartolini, coinvolto dalla famiglia Irollo de Lutiis nella definizione e nella supervisione di tutta la linea gastronomica dell’hotel, sapientemente raccontata dal Resident Chef Vincenzo Russo sia nei piatti del fine dining Bluh Furore (1 Stella Michelin), sia nella carta del ristorante Acquarasa con la sua proposta classica e tradizionale campana.

Stellato Michelin sin dall’apertura, il ristorante Bluh Furore punta sulle materie prime locali, esaltandone eccellenza e freschezza attraverso piatti sempre più ispirati alla ricchezza della Costiera Amalfitana, celebrando l’autenticità degli ingredienti e la bellezza del territorio.

In “È casa”, il nuovo menu dell’Acquarasa, Chef Russo si racconta in piatti che riportano a gesti, sapori e profumi antichi e familiari, quelli delle cucine di casa, dove la famiglia si riuniva per il pranzo della domenica, frammenti di tradizione che lo Chef interpreta con amore e rispetto per la loro originaria essenza. Piatti che prendono forma dai prodotti stagionali che la natura offre, e da ricette tramandate da generazioni. Perché il cibo è memoria, appartenenza ed emozione. Ecco, quindi, che in “È casa” si trovano piatti come il Peperone ‘mbuttunat, la Genovese, lo Scarpariello, il Cureniello tiepido con scarola alla partenopea, le Sarde ammullicate, lo Sgombro arraganate e le Melanzane alla scarpone.

Tutta la proposta di Furore Grand Hotel è votata al benessere degli ospiti e in questa prospettiva rientra, infatti, la splendida SPA Petramare, i cui ambienti si articolano sia all’interno, sia outdoor tra il verde dell’ampio parco che circonda il resort. Novità di punta del wellness center per il 2025 è l’Alchemy Bar & Head Spa, come suggerisce il nome un luogo alchemico dove mani sapienti combinando il potere della terra con le proprietà di olii essenziali ed estratti botanici, per realizzare prodotti da utilizzare in rituali di benessere esclusivo.

Completa la proposta l’Head Spa con un focus dedicato alla cura del cuoio capelluto e al generale riequilibrio psicofisico attraverso massaggi mirati che riattivano la microcircolazione cutanea e stimolano la ricrescita dei capelli.

Incastonato come una pietra preziosa nella magia della Costiera Amalfitana, Furore Grand Hotel è anche il punto di partenza ideale per scoprire questo magnifico territorio e le sue tradizioni più autentiche, realizzando la possibilità di collezionare ricordi destinati a durare nel tempo.

Ricco, infatti, il calendario di appuntamenti che, a partire da aprile, segnano la stagione calda della Costiera. Si inizia con “I suoni degli Dei”, rassegna che da aprile a settembre anima il Sentiero degli Dei – l’itinerario panoramico più famoso al mondo – con concerti di musica classica. Si prosegue con la storica Regata delle Repubbliche Marinare che si svolge nelle acque antistanti Amalfi il 18 maggio. Con il mese di giugno si entra nel vivo delle celebrazioni, tra feste religiose ed eventi culturali imperdibili come il Festival della Letteratura di Salerno (15-22 giugno), e il Ravello Festival che porta nell’incantevole località a picco sul mare musica da tutto il mondo (30 giugno-25 agosto). La prima settimana di agosto si svolge anche la manifestazione che accende Praiano di incredibili luci con le Luminarie di San Domenico, mentre il mese si concluderà con il Capodanno Bizantino (31 agosto – 2 settembre) che veste Amalfi di atmosfere medievali.

Furore Grand Hotel esprime un modello di accoglienza contemporanea nel cuore della Costiera Amalfitana. Affacciato sul fiordo di Furore (Patrimonio Unesco), l’hotel (cinque stelle lusso) si sviluppa su nove terrazzamenti ed è immerso in un parco di 20.000 m². Trentacinque tra camere e suite tutte con vista sul mare, molte con jacuzzi o piscina privata. Furore Grand Hotel nasce nel 2023 da un’importante opera di ristrutturazione voluta dalla famiglia Irollo de Lutiis, già attiva nell’ospitalità di alta gamma con La Medusa Dimora di Charme nella Costa del Vesuvio. Il ristorante stellato Michelin Bluh Furore, con la supervisione dello Chef Enrico Bartolini e guidato dal Resident Chef Vincenzo Russo, offre un’esperienza culinaria di eccellenza. Il Ristorante Aquarasa ha una proposta casual e all day dining. L’hotel dedica molta attenzione al benessere, grazie alla SPA Petramare e ai numerosi spazi outdoor dove praticare yoga, pilates e percorsi di mindfulness. L’elegante SPA offre trattamenti esclusivi firmati Valmont e una vista mozzafiato che accompagna ogni momento di relax. Furore Grand Hotel fa parte del circuito Small Luxury Hotels of the World, combinando eleganza mediterranea e design contemporaneo, e proponendosi come destinazione ideale per soggiorni esclusivi e rigeneranti.

Via dell’Amore 2, Furore (SA)

t. +39 089 93573

info@furoregrandhotel.com