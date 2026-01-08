Frana a Maiori, Costiera spezzata in due

La Costiera Amalfitana è di nuovo in emergenza. Una frana avvenuta ieri sera a Maiori, in località Salicerchie, ha provocato il distacco di grossi massi dalla parete rocciosa di un muro perimetrale privato, spezzando di fatto in due la viabilità del territorio.

Le intense piogge delle ultime ore sono all’origine del cedimento. Anas ha disposto la chiusura totale della Strada Statale 163 Amalfitana in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i km 36,300 e 36,400. A Cetara è stato attivato un punto di filtraggio della Polizia Locale per informare gli automobilisti e indirizzarli sul percorso alternativo del Valico di Chiunzi, evitando l’afflusso verso la zona interessata.

Per limitare i disagi — aggravati dalla riapertura delle scuole e dalla presenza di turisti — Sita Sud, in accordo con i sindaci, ha potenziato i collegamenti sulla tratta Salerno–Cetara e i servizi da Amalfi verso Salerno via Tramonti.

Dalle prime ore del mattino i rocciatori sono al lavoro per una prima valutazione della parete. Le verifiche effettuate non hanno evidenziato criticità strutturali particolarmente complesse, pur confermando la necessità di interventi di messa in sicurezza. Ulteriori approfondimenti tecnici saranno eseguiti non appena le condizioni meteo lo permetteranno, anche tramite rilievi con drone per ispezionare l’area sovrastante.

La strada resterà chiusa per tutta la giornata. Domani, sulla base degli esiti dei sopralluoghi, si tenterà una riapertura almeno a senso unico alternato regolato da semaforo. L’obiettivo del Comune di Maiori — già attivo con protezione civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e uffici tecnici — è ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, restano attivi i collegamenti straordinari di Sita per garantire il trasporto pubblico tra Salerno e Cetara.

