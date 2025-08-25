Femminicidio a Montecorvino Rovella, uccisa donna di 47 anni

E’ stato rintracciato sabato, 23 agosto, dai carabinieri Christian Persico, l’ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne trovata morta in casa sabato mattina a Montecorvino Rovella nel Salernitano, probabilmente strangolata.

A chiamare i carabinieri sono stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e con l’ex compagno. In corso le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto. E’ tutto ancora tutto da ricostruire, ma dalle prime informazioni si propende per una morte violenta e si valuta l’ipotesi femminicidio.

Persico, 36 anni, è stato rintracciato in via Francesco Spirito, in località San Pietro, a Montecorvino Rovella, su segnalazione di un residente che lo avrebbe riconosciuto per strada. Non ha opposto resistenza e ha seguito i carabinieri in caserma per essere interrogato.

L’uomo aveva una relazione con Tina Sgarbini dal 2016. “Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi – ha raccontato il padre di Tina, Antonio Sgarbini, al Tg1 -. Mia figlia a un certo momento dice ‘tu te ne devi andare da qua’ e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa”.

“Oggi Montecorvino Rovella piange una sua figlia” scrive su Fb il sindaco Martino D’Onofrio.

“Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all’interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro. Non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. In questo momento il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l’ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà”. “La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli. Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati” conclude il sindaco parlando ai media locali.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Christian Persico, l’ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella (Salerno). L’uomo, rintracciato ieri sera dai carabinieri alcune ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato portato in caserma a Battipaglia dove è rimasto in silenzio nel corso dell’interrogatorio davanti al pm che ha disposto il fermo per l’accusa di omicidio pluriaggravato.

A difendere l’uomo è l’avvocato Michele Gallo. “L’ho visto solo per il tempo strettamente necessario per l’interrogatorio – dice all’Adnkronos il penalista – e nelle prossime ore farò un’istanza per avere un colloquio con lui”. Ora Persico si trova recluso nel carcere di Fuorni.

