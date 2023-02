Eva Poles (ex Prozac+) allo Scalo 28 di Capaccio venerdì 24.

IN ARRIVO IL DJSET DI EVA DEI PROZAC+ ALLO SCALO 28

Un’altro appuntamento da non perdere allo Scalo 28: venerdi 24 febbraio il Dj Set di Eva, voce dei Prozac+.

Cantante, compositore, autore, DJ, la carriera di Eva Poles è un incessante lavoro volto a sperimentare le potenzialità dell’arte musicale nelle sue variegate vesti. Dall’utilizzo della voce allo studio strumentale, dalla composizione alla scrittura, sino a prestare la propria esperienza alla selezione di dischi in pedana, Eva trasforma una passione giovanile in studio impegnato al controllo dei mezzi espressivi.

Esordi promettenti la vedono collaborare già nel 1993 alla compilation “Skandalo al sole” (vox pop) dei Rude Agent e esibirsi come cantante con i Pimps, progetto musicale dell’ormai noto compositore di musica da film Theo Teardo.

Il successo nazionale arriva qualche anno dopo: l’incontro con Gian Maria Accusani è infatti decisivo per la nascita dei Prozac+ il cui pop-punk spopolerà anche oltre confine. Dal 2006 Eva collabora con i Rezophonic, originale formazione che vede la partecipazione di numerosi musicisti italiani noti al grande pubblico.

Il gruppo sostiene il progetto idrico di Amref Italia finalizzato alla costruzione di pozzi d’acqua in paesi bisognosi.

Risale ad anni recenti, il debutto come DJ, esperienza in cui si cimenta con curiosità e successo facendosi apprezzare per la sapiente e coinvolgente selezione, dalla bubble music anni ’50 all’electro rock di oggi. In ordine cronologico la scaletta attraverserà i diversi generi musicali seguendo il fil rouge della musica rock alternativa, incontrando diverse tendenze dal soul al beat, new wave, garage, punk, darkwave, goth rock, pop, alternative/noise rock, electro punk, dance hall, indie reggae, electro rock.

Un viaggio sonoro dunque tutto da scoprire e da ballare: l’appuntamento è per venerdi 24 febbraio, sul palco dello Scalo 28.