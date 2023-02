Al Teatro Arbostella le peripezie di un medico stravagante: ecco “M’aggia curà!” di Gaetano Troiano.

Prosegue a ritmo serrato il cartellone al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. Per i prossimi tre week-end ecco la Compagnia All’Antica Italiana che allieterà il sempre più numeroso pubblico della struttura di Viale Verdi con il brillante testo scritto e diretto da Gaetano Troiano dal titolo “M’aggia curà!”pièceteatrale ricca di colpi di scena ed equivoci dalla comicità travolgente che narra le vicende e i tradimenti di un libertino dottore, interpretato dallo stesso Troiano. Uno stile impeccabile, un ritmo serrato, una trama ingegnosa, intrecciata in un crescendo di incredibili sotterfugi ed esilaranti bugie che convergono, senza freno, verso un finale esplosivo.

La Trama

Che un medico curi i pazienti è cosa normale ma a volte sembra meno normale che il medico si renda conto che è lui che deve curarsi. Il dottor Molinari, brillante dottore dell’alta borghesia napoletana è affetto da una malattia non grave ma difficile da debellare: la passione per le donne che sfociano in continui tradimenti alla moglie, sposata solo sei mesi prima. In una girandola di equivoci e bugie, il dottor Molinari cerca di portare avanti la sua tresca amorosa con Susanna e non disdegna di farsi attrarre da altre donne, riempiendo la povera sposina di giustificazioni strampalate ma ben confezionate.

L’arrivo di una battagliera suocera complicherà però la situazione che sembra esplodere da un momento all’altro. Purtroppo Molinari dovrà svincolarsi anche dagli equivoci creati da mariti traditori al pari di lui. Un cameriere compiacente cercherà di coprire le sue scappatelle dandogli consigli non richiesti e scambiato per Molinari suggerisce soluzioni improbabili. Alla fine, come tradizione della commedia brillante alla francese, con un poco di fortuna e di savoir-faire tutto rientrerà nella normalità…o quasi. Ma il dottor Molinari si curerà? Questo si potrà scoprire solo sedendosi comodamente in poltrona.

Sul palco oltre lo stesso Gaetano Troiano ecco la storica spalla Vittorio Avagliano, esilarante caratterista entrambi affiancati da Giulia Esposito, Gerry Bove, Maria Teresa D’Ursi, Marco Monetta, Valeria Berardi, Ida Santaniello, Carmela D’Arienzo, Pietro Giugliano.

Spettacoli nei week-end 18-19-25-26 febbraio, 4-5 marzo 2023

Sabato ore 21,15 – Domenica 19,15

Ingresso € 13,00 intero – ridotto € 11,00 (si consiglia prenotazione)

Si consiglia prenotazione telefonica – Info 347/1869810 -089/3867440