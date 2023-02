Lunedì 27 all’Hub di Pontecagnano la presentazione di “A tavola con In Cibum” .

44 ricette d’autore, 39 chef, pasticceri e panificatori, una scuola che si è trasformata in un luogo di confronto e incontro per chi sogna di entrare nel mondo del food. “A tavola con In Cibum” è il primo ricettario firmato dalla scuola di alta formazione gastronomica del Mezzogiorno d’Italia diretta da Mariagiovanna Sansone. La presentazione è in programma lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 14.30, nell’auditorium dell’Hub di Pontecagnano Faiano (Salerno).

Il volume vuole essere un ulteriore strumento per raccontare e riflettere sul valore della formazione in una società liquida come la nostra, dove il cibo è diventato simbolo e strumento per nuovi stili di vita, benessere e visioni. È questo il senso del primo libro di ricette della scuola campana, nato da un’idea dello chef e docente In Cibum Marco Cefalo, curato dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti e impreziosito dalle fotografie di Massimo De Rosa.

Diviso in tre sezioni, che ricalcano l’offerta formativa (panificazione, cucina e pasticceria), la pubblicazione si avvale anche del contributo di Massimiliano Linguiti, formatore specialista in innovazione professionale.

Le ricette sono state firmate dai panificatori e pizzaioli Gabriele Bonci, Carlo Di Cristo, Massimiliano Prete e Valentino Tafuri, dagli chef Marco Cefalo, Francesco Baldissarutti, Paolo Barrale, Angelo Carannante, Franco Cimini, Alberto Citterio, Gennaro Esposito, Oliver Glowig, Giuseppe Iannotti, Domenico Iavarone, Fabrizio Mellino, Luciano Monosilio, Antonino Montefusco, Lorenzo Montoro, Chiara Pavan, Pasquale Palamaro, Gianfranco Pascucci, Marco Rispo, Giovanni Solofra, Cristiano Tomei, Cristian Torsiello, Nello Turco, Hirohiko Shoda, Giovanna Voria e dai pasticceri Massimo Alverà, Corrado Assenza, Grazia Citro, Carmine Di Donna, Fabrizio Fiorani, Tommaso Foglia, Andrea Marano, Antonino Maresca, Marco Rinella, Giuseppe Russi, Sabatino Sirica, Carmen Vecchione.

“A tavola con In Cibum” – 44 ricette d’autore

A cura di Antonella Petitti

Foto di Massimo De Rosa

196 pagine

Prima edizione – dicembre 2022

Main partner sono illycaffè, Electrolux Professional, Monograno Felicetti, Petra Molino Quaglia, Polin Group.