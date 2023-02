Gelato Festival World Masters Carpigiani Challenge, tappa a In Cibum il 1 marzo.

Campania capitale del gelato! Terza e ultima tappa del tour campano di Gelato Festival World Masters per il 2022-2025 a Salerno il 1° marzo con il Carpigiani Challenge per la sfida tra gelatieri valevole per la prima semifinale italiana prevista nel 2023. L’evento è organizzato con il supporto strategico di Sigep – Italian Exhibition Group e Gelato Festival e si svolgerà a porte chiuse a Incibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica – Pontecagnano Faiano (SA) ed è organizzata dal concessionario Zunno Arredamenti s.n.c. Sono previsti in gara 20 gelatieri da Campania e Basilicata. Obiettivo della giornata decretare chi accederà alla prossima semifinale italiana di “Gelato Festival World Masters”, il campionato mondiale che seleziona i migliori gelatieri dei 5 continenti.

Partecipare alle tappe è semplice: basta contattare il concessionario della rete Carpigiani della propria zona e iscriversi proponendo il proprio gusto “cavallo di battaglia”. Durante la giornata della competizione si prepara la propria ricetta nel laboratorio messo a disposizione dall’organizzazione e, a fine pomeriggio, si sottopongono le vaschette a una giuria composta da professionisti del settore gastronomico, giornalisti e chef locali. I 6 vincitori dell’evento di Salerno accederanno al prossimo Carpigiani Day, la semifinale italiana di Gelato Festival World Masters in programma nel 2023 all’interno del campus della Carpigiani Gelato University, la scuola internazionale dei gelatieri di successo che ogni anno accoglie 7.000 studenti in 15 campus in 4 continenti.

Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2017-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.

Facebook: Gelato Festival World Masters

Instagram: Gelato Festival World Masters