Estate Gregoriana 2025

E’ stato presentato venerdì mattina, presso Palazzo S. Agostino, sede della Provincia di Salerno, il calendario dell’Estate Gregoriana.

Alla conferenza stampa promossa dal Comune di San Gregorio Magno hanno partecipato l’assessore alle politiche giovanili Margherita Morriello, il vicesindaco Rita Robertazzi, il presidente del Gruppo Folk Gregoriano Francesco Tortoriello, Pasquale Catone per il Forum dei GIovani e direttore artistico Festival Bacco, il sindaco Nicola Padula, e il Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Sarà un’estate ricca di appuntamenti da non perdere. Un programma che accontenta un pò tutti: giovani, sportivi, bambini e amanti del buon cibo.

Si parte Domenica 15 Giugno, alle ore 8:00 con la “Turniata” in onore di San Vito Martire, uno spettacolo ricco di colori e suoni, tra sacro e profano. Si stanno già preparando per l’occasione le greggi, mandrie e singoli animali, per compiere insieme ai pastori i tre giri propiziatori intorno alla chiesa di San Vito Martire per ricevere la benedizione del Santo, protettore degli animali.

A Luglio non mancheranno le occasioni per trascorrere delle piacevoli ore in allegria: segnaliamo il 12 Luglio la Dance Tarantella Nottingham Tavern; il 13 il torneo di pallavolo Tutto in un giorno, organizzato dal Forum dei Giovani. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i bambini di Gaza. Il 19 e 20 Luglio la festa della Madonna del Carmine.



Ad Agosto il 5/6 l’Angiolillo Folk Festival, una manifestazione che per tre giorni porta a San Gregorio Magno gruppi folkclorici provenienti non solo dall’Italia, ma anche oltre confine. Il 14 e 15 Agosto festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie.

Tra gli eventi più conosciuti dell’Estate Gregoriana, non possiamo assolutamente non citare Baccanalia, la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori, quest’anno in programma dal 20 al 24 Agosto. Anche per il 2025 ci saranno tanti momenti da vivere tra musica, canti, balli e buon cibo nella spendida cornice di via Bacco.

Le storiche cantine, adibite durante tutto l’anno alla conservazione del vino, nei giorni di Baccanalia si trasformano in veri e propri ristoranti pronti ad accogliere come ospiti i tanti visitatori, per degustare le tantissime tipicità locali.

Come non citare le “Patan Cnzuat” con i peperoni cruschi, che hanno anche ottenuto il marchio De.Co., a sottolineare l’importante lavoro di tutela e e valorizzazione delle tipicità locali che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nicola Padula ha messo in atto.

La fine dell’Estate Gregoriana coincide solitamente con quella che è anche la festa patronale che si tiene ogni anno la prima domenica di Settembre. Quest’anno è in programma dal 5 al 7 Settembre.

Ad aprire le celebrazioni della Festa Patronale sarà Radio Kiss Kiss con Pippo Pelo, Adriana Petro e Dj Pika il 5 Settembre. Il 6 segnaliamo il concerto di Chiara Lordi, una giovane artista di origini gregoriane.

Il calendario dell’Estate Gregoriana è ricco di appuntamenti ed alcuni sono ancora in via di definizione, per cui ci potrebbero essere dei cambiamenti che saranno prontamente resi noti.

