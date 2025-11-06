Enzo Paolo Turchi ad Arte in Danza domenica 8 a Cava

Cresce l’attesa per il Premio Arte in Danza, che quest’anno celebra i suoi primi dieci anni in una nuova e prestigiosa cornice: il Teatro Siani di Cava de’ Tirreni (ex Metropol), simbolo della rinascita culturale cittadina.
L’appuntamento è fissato per sabato 8 novembre alle 19 con esibizioni di livello, ospiti prestigiosi e momenti di celebrazione dei percorsi artistici che hanno lasciato il segno in questi dieci anni di storia.
A impreziosire il programma saranno le performance delle scuole ospiti, provenienti da diverse regioni italiane, che porteranno sul palco energia, creatività e passione.
Ospite d’onore del decennale sarà Enzo Paolo Turchi, figura iconica della danza italiana, che riceverà un riconoscimento alla carriera. «Ricevere un premio nella mia terra è per me un’emozione profonda. La Campania mi ha dato le prime ispirazioni e continua a essere una fonte inesauribile di energia e passione. Ritrovarmi qui, in un contesto che celebra la danza e i giovani talenti, è bellissimo», dichiara Turchi.
Gli ideatori e direttori artistici Pina Testa e Stefano Angelini sottolineano come questa decima edizione rappresenti «un traguardo e un nuovo inizio».
«Per dieci anni abbiamo coltivato con dedizione il seme della danza nel territorio; oggi lo vogliamo far germogliare in un teatro che rappresenta un simbolo di rinascita e speranza.
Al Teatro Siani vogliamo accogliere una platea che ha fame di bellezza e offrire uno spettacolo che rispecchi il livello, la varietà e l’ambizione del progetto».
LE SCUOLE Artedanza di Fortunato D’Angelo e Susy Contino (Napoli); Boscoreale danza di Marianna Sorrentino (Boscoreale); Centro Studi Non solo Danza di Rossana Esposito (San Giorgio a Cremano); Chorós Meraki di Stefania Fuschini e Enza D’Auria (Capezzano); Dansheart di Mariangela Castelluccio (Calvizzano NA); Dream Dance di Olga Sansone (Salerno); Ginger’s art di Sharon Sessa (Pontecagnano); Harmony di Stefano Angelini (Napoli); Infinity dance studio di Carmen Bucciarelli (Cava de Tirreni); New Ballet di Maria Rosaria Bacco (Pontecagnano); Obiettivo danza di Stefano Angelini (Cava de Tirreni); Professional Ballet di Fortuna Capasso (Salerno); Professional ballet di Pina Testa (Salerno); Reb Performing Ballet diretta da Anna Caliendo (Pompei); Reve Centro danza di Antonella e Mariarosaria Pietropaolo (Napoli); Scuola di Danza di Loredana De Filippo (Siano)
Il Teatro Siani, moderno e accogliente, sarà così il palcoscenico ideale per una serata in cui talento, memoria e innovazione si incontrano in un’unica, grande celebrazione della danza.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.