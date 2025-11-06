Enzo Paolo Turchi ad Arte in Danza domenica 8 a Cava

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Cresce l’attesa per il Premio Arte in Danza, che quest’anno celebra i suoi primi dieci anni in una nuova e prestigiosa cornice: il Teatro Siani di Cava de’ Tirreni (ex Metropol), simbolo della rinascita culturale cittadina.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 novembre alle 19 con esibizioni di livello, ospiti prestigiosi e momenti di celebrazione dei percorsi artistici che hanno lasciato il segno in questi dieci anni di storia.

A impreziosire il programma saranno le performance delle scuole ospiti, provenienti da diverse regioni italiane, che porteranno sul palco energia, creatività e passione.

Ospite d’onore del decennale sarà Enzo Paolo Turchi, figura iconica della danza italiana, che riceverà un riconoscimento alla carriera. «Ricevere un premio nella mia terra è per me un’emozione profonda. La Campania mi ha dato le prime ispirazioni e continua a essere una fonte inesauribile di energia e passione. Ritrovarmi qui, in un contesto che celebra la danza e i giovani talenti, è bellissimo», dichiara Turchi.

Gli ideatori e direttori artistici Pina Testa e Stefano Angelini sottolineano come questa decima edizione rappresenti «un traguardo e un nuovo inizio».

«Per dieci anni abbiamo coltivato con dedizione il seme della danza nel territorio; oggi lo vogliamo far germogliare in un teatro che rappresenta un simbolo di rinascita e speranza.

Al Teatro Siani vogliamo accogliere una platea che ha fame di bellezza e offrire uno spettacolo che rispecchi il livello, la varietà e l’ambizione del progetto».

LE SCUOLE Artedanza di Fortunato D’Angelo e Susy Contino (Napoli); Boscoreale danza di Marianna Sorrentino (Boscoreale); Centro Studi Non solo Danza di Rossana Esposito (San Giorgio a Cremano); Chorós Meraki di Stefania Fuschini e Enza D’Auria (Capezzano); Dansheart di Mariangela Castelluccio (Calvizzano NA); Dream Dance di Olga Sansone (Salerno); Ginger’s art di Sharon Sessa (Pontecagnano); Harmony di Stefano Angelini (Napoli); Infinity dance studio di Carmen Bucciarelli (Cava de Tirreni); New Ballet di Maria Rosaria Bacco (Pontecagnano); Obiettivo danza di Stefano Angelini (Cava de Tirreni); Professional Ballet di Fortuna Capasso (Salerno); Professional ballet di Pina Testa (Salerno); Reb Performing Ballet diretta da Anna Caliendo (Pompei); Reve Centro danza di Antonella e Mariarosaria Pietropaolo (Napoli); Scuola di Danza di Loredana De Filippo (Siano)
Il Teatro Siani, moderno e accogliente, sarà così il palcoscenico ideale per una serata in cui talento, memoria e innovazione si incontrano in un’unica, grande celebrazione della danza.

