Enzo Avitabile in concerto al Teatro di Ateneo martedì 17

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Martedì 17 marzo, alle ore 10.00, il Teatro di Ateneo “F.Alison” ospiterà per il ciclo “Musica, Identità e Benessere”, l’Evento-Concerto di Enzo Avitabile, “Contaminazione Sì, Colonizzazione No”.

L’appuntamento si inserisce ed è promosso nell’ambito del progetto Progetto ProBen/PRIMAdalla Prevenzione alla Riduzione dell’IMpairment Adattivo, con l’obiettivo di prevenire e ridurre il disagio psicologico ed emotivo nella popolazione studentesca, con particolare attenzione ai fattori di rischio, ai comportamenti dannosi per la salute e alle condizioni di disagio correlate a diverse forme di dipendenza. Il progetto promuove l’individuazione di fattori di protezione e la creazione di percorsi di supporto accessibili, favorendo il benessere della comunità universitaria anche attraverso stili di vita attivi, lo sviluppo di life skills e il rafforzamento della resilienza. Il Progetto è sostenuto dal MUR e promosso dalla rete regionale tra università e istituzioni AFAM della Campania.

Di seguito il Programma.

SALUTI ISTITUZIONALI
ore 10.00 Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno
ore 10.15 Paola Aiello, Direttrice di Dipartimento DISUFFUNISA

INTRODUZIONE DEI LAVORI
ore 10.30 Mauro Cozzolino, Delegato al Benessere e Counseling PsicologicoUNISA

INTERVENTI
ore 10.45 Rhandi Abdelziz, Delegato alla Proiezione Mediterranea
ore 11.00 Francesca Tessitore, Ricercatrice in Psicologia – DISUFFUNISA
ore 11.30 Gianfranco Macrì, Referente al Dialogo Interculturale e Interreligioso

Seguirà un dialogo dell’artista con gli studenti e le studentesse dell’Ateneo.

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