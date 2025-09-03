Eclissi totale di Luna domenica 7, appuntamento a Raito

Un’eclissi totale di Luna è un fenomeno astronomico piuttosto raro che si verifica quando la Luna transita nel cono d’ombra proiettato dalla Terra e creato dalla luce del Sole.
In questa particolare circostanza, i raggi di luce solare vengono rifratti, cioè, deviati, verso la superficie della Luna che agisce da gigantesco schermo di proiezione, donandole così l’inconfondibile colore rosso.
In Italia l’eclissi inizierà poco prima del sorgere della Luna sull’orizzonte, ragion per cui sarà già in corso quando il nostro satellite farà capolino. Ciononostante, dall’Italia potremo godere appieno della spettacolare eclissi guardando verso Est dopo le 19:30 circa.
L’occasione per il pubblico
L’eclissi di Luna chiama, il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno risponde! E lo fa con un evento pubblico, in data 7 settembre 2025 a partire dalle ore 19:00 nei pressi della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Raito (Vietri sul Mare, Salerno).
I telescopi ed i soci del CANA saranno a disposizione per guidare il pubblico alla scoperta di questo affascinante e singolare evento astronomico, impreziosito dal panorama sulla Costiera Amalfitana.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vietri sul Mare e dall’Unione Astrofili Italiani. La partecipazione è libera e gratuita.

