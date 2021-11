Eboli, digitalizzazione fin dal 2018.

riceviamo e pubblichiamo

Oggi 15.11.2021 leggo una nota Stampa da parte dei 2 Neo Assessori con Delega alla digitalizzazione in cui si scrive che da oggi i Cittadini del Comune di Eboli hanno la possibilità di accedere ai 14 certificati Anagrafici.

Forse non essendo addentrati nella materia della digitalizzazione, perché nella vita ricoprono altri tipi di Lavori, non sanno che il Comune di Eboli è in ANPR dal 21-11-2018;

Grazie all’identità digitale, la Pubblica Amministrazione fornisce l’accesso semplice e sicuro ai suoi servizi online. Dal 1° ottobre 2021 i cittadini possono scegliere tra il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità elettronica (CIE), e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per utilizzare online e in qualsiasi momento i servizi pubblici al posto delle credenziali proprietarie delle singole amministrazioni pertanto i 2 Neo Assessori con Delega alla Digitalizzazione invece di annunciare un qualcosa che già da tempo è in funzionante, si preoccupino di far formare i Cittadini con i nuovi strumenti digitali di comunicazione con la pubblica amministrazione.

Bisogna pertanto stilare un programma di formazione gratuito anche attraverso Webinar (Aule Virtuali con costi pari allo 0) in grado di far comprendere e attivare ai Cittadini ebolitani i nuovi sistemi di identità digitale SPID, CIE e CNS.

Questi nuovi mezzi d’accesso non servono solo per accedere ai propri dati Anagrafici ma bensì anche per accedere al Sistema di Tessera Sanitaria (STS) per fruire dei Servizi on Line al cittadino dedicato in cui potrà attingere ad altre proprie informazioni riservate sui Tamponi Antigenici, sulle Esenzioni da reddito, sul proprio Fascicolo Sanitario elettronico, le proprie Spese sanitarie, e alla Tessera sanitaria.

Questa Amministrazione deve essere DIGITALE e non ANALOGICA per poter procedere con le adeguate conoscenze e portare i Cittadini in questo nuovo mondo.

Eboli 15.11.2021

Cittadino Arturo Forlano