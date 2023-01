Due is meglio che one, Diego Sanchez e Salvatore Gisonna sabato 14 e domenica 15 al Ridotto per Che comico.

Dopo la pausa natalizia riparte Che Comico, la stagione ideata dalla Gv Eventi in scena tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti.

Il nuovo anno prende il via, sabato 14 e domenica 15 gennaio,al Teatro Ridotto con una coppia celebre della risata: Diego Sanchez e Salvatore Gisonna in “Due is meglio che one”. Prendendo in prestito la battuta di una vecchia pubblicità, i due artisti, amici da oltre 30 anni, condivideranno il palco per rafforzare il divertimento e raddoppiare il senso della risata.

Cosa resta di quello spot? Nulla dei suoi protagonisti originari se non lo stesso concetto di allora, chiaro e semplice: perché accontentarti di uno quando puoi averne due, in questo caso di artisti, pronti a unire le proprie qualità artistiche in un mix esplosivo di gioia e divertimento.

«Io e Diego ci conosciamo da una vita e questa è la seconda volta che condividiamo un progetto artistico. Dopo l’esperimento della commedia “C’era una volta anzi due” ci riproviamo con questo nuovo spettacolo, nato per gioco, che quest’estate ci ha regalato grandi consensi di pubblico e critica», spiega Gisonna.

Uno canta, l’altro fa il cabaret. Sanchez, artista da musica nel DNA, poliedrico, cantante e showman è pronto a rendere omaggio aMassimo Ranieri e Domenico Modugno, che magistralmente interpreta da sempre; Gisonna, attore e autore comico che ha esordito nel 1999 a Telegaribaldi, poi Zelig, poi Made in Sud, (per non parlare dei tanti Festival di Cabaret vinti in tutta Italia) promette invece di rispolverare i suoi personaggi storici, come il postino (ufficiale di Made in Sud),lo scatenato concorrenteTonino Quiz e Cupido con il suo tormentone “Ci può stare!”.

Tra musica e cabaret dunque i due amici – artisti s’intervallano sulla scena di questo varietà moderno in cui le risate si fondono con le sette note e il divertimento è assicurato.

Poi, il 28 gennaio al Teatro delle Arti, tocca ai Ditelo Voi che, dopo Luccisano (ospite a novembre) firmano la secondanuova produzione per Che Comico con “L’occasione fa l’uomo morto”. Un rapinatore, un impiegato ed un cliente di banca e una moglie che con una sconvolgente rivelazione che li riguarda cambierà per sempre le loro prospettive di vita.

INFO UTILILo spettacolo di Gisonna e Sanchez andrà in scena sabato alle 21.15 e domenica alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.