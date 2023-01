Forza Italia, inaugurazione nuova sede a Sarno sabato 14 con Tajani.

Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, sarà presente nellla mattinata di sabato 14 gennaio p.v. nella città di Sarno per inaugurare la sede locale di Forza Italia, in via Abignente.

Dopo l’inaugurazione si intratterrà con i militanti e simpatizzanti del partito di Silvio Berlusconi, presso il “Tesj food&drink”, sito in alla via A. Lanzetta 20.

Insieme al Ministro On. Tajani saranno presenti, oltre ai dirigenti locali e regionali: il Capogruppo di F.I. in Consiglio Comunale Giuseppe Agovino, l’On. Isabella Adinolfi e l’On. Lucia Vuolo, e il Coordinatore Regionale di Forza Italia Campania On. Fulvio Martusciello.