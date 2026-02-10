Costiera, slitta riapertura SS 163

Resta chiuso al traffico il tratto della strada statale 163 Amalfitana compreso tra il km 47+250 e il km 47+350, in località Fuenti, nel territorio di Cetara. La decisione è stata presa a seguito di un movimento franoso che ha interessato l’area, rendendo insicuro il transito dei veicoli.

La riapertura, inizialmente prevista in tempi brevi, potrebbe slittare a giovedì o venerdì. A comunicarlo è il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha spiegato come la presenza di un muro potenzialmente pericolante stia complicando le operazioni.

In queste ore si attendono le verifiche tecniche per stabilire se esistano le condizioni per riaprire la carreggiata già tra oggi e domani, oppure se sarà necessario procedere con l’abbattimento della struttura, intervento che comporterebbe un ulteriore prolungamento della chiusura.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi al termine dei sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...