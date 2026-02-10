Costiera, slitta riapertura SS 163

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Resta chiuso al traffico il tratto della strada statale 163 Amalfitana compreso tra il km 47+250 e il km 47+350, in località Fuenti, nel territorio di Cetara. La decisione è stata presa a seguito di un movimento franoso che ha interessato l’area, rendendo insicuro il transito dei veicoli.

La riapertura, inizialmente prevista in tempi brevi, potrebbe slittare a giovedì o venerdì. A comunicarlo è il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha spiegato come la presenza di un muro potenzialmente pericolante stia complicando le operazioni.

In queste ore si attendono le verifiche tecniche per stabilire se esistano le condizioni per riaprire la carreggiata già tra oggi e domani, oppure se sarà necessario procedere con l’abbattimento della struttura, intervento che comporterebbe un ulteriore prolungamento della chiusura.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi al termine dei sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE