Costiera, 3 frane in un giorno

A causa di una frana, la Strada Statale SS 163 “Amalfitana” è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vietri sul Mare e Cetara, in località Fuenti (direzione Salerno).
Resta chiusa la scuola fino a nuova disposizione.
Viabilità alternativa:
È possibile percorrere il Valico di Chiunzi – SP 2.
Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulla percorribilità del tratto stradale.
Il sindaco Fortunato Della Monica comunica: “Insieme con Anas e Protezione Civile comunale sono all’opera dalle prime luci dell’alba presidiando l’area interessata dalla frana a ridosso dell’arteria. Mi sono recato sul posto immediatamente dopo l’evento franoso verificatosi nel bel mezzo dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo da questa notte sulla Costiera Amalfitana. La pioggia torrenziale ha, infatti, determinato il crollo di pietre e detriti in seguito al quale è stata disposta l’interruzione della circolazione stradale. Ho provveduto a disporre la chiusura delle scuole e dopo aver verificato personalmente la situazione, a chiedere un intervento delle autorità preposte come Genio Civile e Protezione Civile. Questa mattina con gli uffici del comune attiveremo tutte le procedure necessarie a predisporre un intervento di somma urgenza. Dobbiamo eseguire al più presto, compatibilmente con le condizioni meteo, i rilievi utili a definire l’entità del movimento franoso e disporre tutti provvedimenti necessari alla messa in sicurezza”.
La Regione Campania si è immediatamente attivata per la frana in atto a Cetara che ha determinato la chiusura della SS 163 Amalfitana.
L’Assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in stretto contatto con il sindaco Fortunato Della Monica e con le strutture della Protezione civile regionale.
Già programmato un sopralluogo del Capo della Protezione Civile, Italo Giulivo, con i tecnici del Genio Civile regionale per verificare l’entità della situazione e valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle normali condizioni.
Sulla vicenda della frana avvenuta nelle prime ore del mattino del 6 febbraio 2026 sulla SS.163 Amalfitana tra i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara, al km 47+300 in zona Fuenti, l’amministrazione civica vietrese comunica che sono in corso i lavori di pulizia e ripristino della carreggiata per consentire quanto prima la riapertura al regolare traffico veicolare.
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 8/2026 per la messa in sicurezza dell’area “ad horas” da parte dei proprietari del terreno soggetto a smottamento, il Comune di Vietri sul Mare confida di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, tanto che ha già dato incarico all’ufficio tecnico comunale di individuare le sistemazioni idrogeologiche idonee ad affrontare l’emergenza ed a ripristinare la regolare circolazione veicolare già dalla prossima settimana.
Per l’occasione si ringrazia per la fattiva collaborazione il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e sindaco di Cetara Fortunato Della Monica.
Non è stato il solo evento franoso in Costiera:
A poche ore dalla frana che ha interessato la Strada Statale Amalfitana a Cetara, la Costiera Amalfitana registra un nuovo episodio di dissesto: questa volta nella baia di “Cavallo Morto”, nei pressi del Cimitero di Maiori, sotto la carreggiata stradale.
Il terreno ha ceduto, trascinando fango, pietre e detriti sulla piccola spiaggia sottostante.
In particolare, un enorme masso è rimasto sospeso sopra la spiaggetta.
E non finisce qui: dopo la frana tra Cetara e Vietri sul Mare e i numerosi ruscellamenti lungo la Costiera, nella mattinata un cedimento del terreno ha interessato la frazione di Pucara a Tramonti.