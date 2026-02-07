Costiera, 3 frane in un giorno

Il sindaco Fortunato Della Monica comunica: “Insieme con Anas e Protezione Civile comunale sono all’opera dalle prime luci dell’alba presidiando l’area interessata dalla frana a ridosso dell’arteria. Mi sono recato sul posto immediatamente dopo l’evento franoso verificatosi nel bel mezzo dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo da questa notte sulla Costiera Amalfitana. La pioggia torrenziale ha, infatti, determinato il crollo di pietre e detriti in seguito al quale è stata disposta l’interruzione della circolazione stradale. Ho provveduto a disporre la chiusura delle scuole e dopo aver verificato personalmente la situazione, a chiedere un intervento delle autorità preposte come Genio Civile e Protezione Civile. Questa mattina con gli uffici del comune attiveremo tutte le procedure necessarie a predisporre un intervento di somma urgenza. Dobbiamo eseguire al più presto, compatibilmente con le condizioni meteo, i rilievi utili a definire l’entità del movimento franoso e disporre tutti provvedimenti necessari alla messa in sicurezza”.

La Regione Campania si è immediatamente attivata per la frana in atto a Cetara che ha determinato la chiusura della SS 163 Amalfitana.

L’Assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in stretto contatto con il sindaco Fortunato Della Monica e con le strutture della Protezione civile regionale.

Già programmato un sopralluogo del Capo della Protezione Civile, Italo Giulivo, con i tecnici del Genio Civile regionale per verificare l’entità della situazione e valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle normali condizioni.