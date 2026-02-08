“ Le Domeniche della Salute” del “Rotary Club Salerno Duomo” alla Chiesa dell’Annunziata.

Continua con grande partecipazione dei cittadini salernitani il progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, dedicato alla prevenzione di varie patologie e rivolto alle persone meno abbienti, organizzato dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco, con il patrocinio del Comune di Salerno. Sono state circa venti le visite gratuite, di medicina interna e odontoiatriche, effettuate questa mattina, dai dottori Angela Maisto e Vincenzo Pignataro presso i locali della sagrestia della Parrocchia dell’Annunziata di Via Portacatena, nel centro storico di Salerno, affidata a don Sabatino Naddeo che ha immediatamente aderito all’iniziativa e messo a disposizione dei medici rotariani l’ufficio parrocchiale e la saletta “Alessandra Bojano” dedicata ad una educatrice della parrocchia scomparsa lo scorso anno. La dottoressa Angela Maisto, specializzata in Geriatria e Medicina d’Urgenza, medico volontario rotariano del “Rotary Club Salerno Duomo”, ha effettuato uno screening internistico su dodici persone valutando la condizione generale e i parametri emodinamici dei pazienti, attraverso la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma per valutare anche la situazione cardiovascolare complessiva dei pazienti:” Alcuni di loro in questo periodo, soprattutto quelli fragili, sono stati interessati da sindrome influenzale e parainfluenzale. È stata fatta una valutazione medica completa e globale dello stato di salute, sia dell’apparato respiratorio, sia cardiologico, per prevenire o individuare precocemente varie patologie”. La dottoressa Maisto, che è anche un medico cattolico, ha ricordato che l’11 febbraio si celebra la Giornata Mondiale del Malato:” In coincidenza con la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes. È stata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992 ed è un momento di preghiera, condivisione e sensibilizzazione sul valore della cura e della solidarietà verso chi soffre”. Il dottor Vincenzo Pignataro, dentista, specializzato in Chirurgia Generale, ha controllato le mucose dei pazienti per verificare la presenza di lesioni che potrebbero trasformarsi in leucoplachie:” Sono lesioni tipiche del cavo orale che interessano soprattutto la superficie della lingua e le mucose interne delle labbra, e delle guance. La leucoplachia orale viene considerata come una lesione pre-cancerosa che può quindi dare origine a forme tumorali maligne. I tumori del cavo orale possono essere provocati anche da traumi ripetuti della superficie interna della bocca, come per esempio quelli derivanti dall’errato posizionamento di protesi dentarie, o da scarsa igiene orale. Se c’è una lesione si può consigliare al paziente di effettuare una seconda visita per asportare un pezzettino di mucosa e fare un esame istologico. Questa patologia si può prevenire soltanto facendo una visita odontoiatrica ogni sei mesi”. Il dottor Pignataro ha spiegato che sono in aumento le patologie neoplastiche legate alle mucose orali:” Le neoplasie della bocca, o cavo orale, assieme a quelle che interessano faringe, laringe, ghiandole salivari, cavità nasali e seni paranasali, rientrano fra i cosiddetti tumori della testa e del collo. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.000 casi di tumori alla bocca, più frequenti negli uomini che nelle donne. L’incidenza in Italia è di 7 casi ogni 100.000 abitanti. I principali fattori di rischio sono fumo e alcol”. Il Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Gaetano Cuoco, ha ricordato che presso la Chiesa dell’Annunziata ci sarà un’altra giornata di screening gratuiti:” Sempre grazie alla disponibilità dei medici del nostro Club e di Don Sabatino Naddeo, parroco della Chiesa dell’Annunziata, il 22 marzo saranno effettuati screening oculistici e pneumologici con i dottori: Cristina Massaro e Natalino Barbato”. Presente la dottoressa Paola De Roberto, già Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno. Importante il lavoro di coordinamento svolto nella mattinata dal Prefetto e dal Segretario del Club: Giuseppe Cimmino e Pacifico Marinato.

Aniello Palumbo

