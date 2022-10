Continuano i Concerti d’Autunno all’Accademia Jacopo Napoli di Cava,

Con due grandi virtuosi del proprio strumento, nonché protagonisti della scena musicale internazionale, prosegue a Cava de’ Tirreni la stagione dei “Concerti d’Autunno” organizzata dall’Accademia “Jacopo Napoli” presso la Galleria del Centro per l’Artigianato Digitale (Viale Crispi 14).

Il nuovo appuntamento, venerdì 28 ottobre (ore 20) vedrà infatti sul palco il perugino Gabriele Mirabassi, tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, in duo con il marchigiano Simone Zanchini, uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti in ambito internazionale, eclettico come pochi.

Musica da camera tra improvvisazione, jazz, musica colta, popolare, sudamericana e radici italiane, è ciò che propone il loro concerto “Il Gatto e la Volpe”, dove la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno che si esprime nello stile compositivo dei due artisti.

Ultimo appuntamento di questo primo ciclo di eventi, sabato 29, con il duo formato da Rocco Roggia (violino) e Riccardo Natale (pianoforte), entrambi diplomati all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Eseguiranno un programma che, accanto alla Sonata op. 78 di Brahms, è volto alla valorizzazione della musica del primo Novecento italiano grazie alla proposta di brani, raramente eseguiti, di Martucci, D’Ambrosio e Curci.

La stagione dei concerti proseguirà nei mesi di novembre e dicembre. Il maestro Giuliano Cavaliere, direttore artistico dell’Accademia “Jacopo Napoli”, anticipa che ci saranno ulteriori prestigiosi appuntamenti, non solo a Cava de’ Tirreni ma anche a Salerno. Le scelte artistiche, che premieranno anche alcuni tra i migliori talenti emergenti, daranno spazio al repertorio classico, come alla musica antica e a quella contemporanea, e non mancheranno proposte crossover.

Per qualità artistica e valenza del progetto, l’Accademia “Jacopo Napoli” è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura: ciò consente – sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche – di poter sostenere le iniziative mediante azioni di mecenatismo beneficiando degli incentivi fiscali previsti dall’Art Bonus, un credito di imposta che consente di recuperare il 65% delle erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura (per info: info@jacoponapoli.it).

I concerti del 28 e 29 ottobre iniziano alle ore 20. Posto unico: 10 euro. Ridotto, under 18 e studenti under 25: 6 euro.

Prevendita biglietti: edicola Al Borgo (Corso Umberto I, 81) e online su www.postoriservato.it

Info: www.jacoponapoli.it