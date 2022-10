CPIA di Salerno. Inaugurazione delle attività didattiche presso la Casa Circondariale di Fuorni.

Lunedì 31 ottobre alle ore 10.00 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico e delle attività didattiche del CPIA Centro Provinciale Istruzione degli Adulti di Salerno presso la Casa Circondariale” A. Caputo” di Salerno.

L’Istituto è una scuola statale che si contraddistingue nel settore educativo e formativo di tutta la provincia di Salerno per l’erogazione di percorsi scolastici per adulti e giovani adulti a partire dai 16 anni, che va dai corsi di alfabetizzazione per stranieri ai corsi per anziani, adulti e giovani. E non ultimo, il CPIA cura i percorsi scolastici nel carcere di Fuorni, di Eboli e di Vallo della Lucania.

La dirigente scolastica del CPIA di Salerno Maria Montuori sottolinea che “L’evento rappresenta una tappa fondamentale per festeggiare l’avvio di un nuovo anno scolastico proficuo e la cornice del carcere di Fuorni non è casuale ed assume un valore culturale e simbolico per una ripartenza dopo l’emergenza sanitaria che ha rallentato i processi formativi ma non l’interesse e l’entusiasmo di mettersi in gioco”.

La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dalla direttrice della CC di Fuorni Rita Romano, sempre sensibile e accogliente di fronte alle proposte che il CPIA rivolge ai corsisti detenuti, dal momento che nel percorso formativo e di rieducazione, l’istruzione in carcere è una delle fasi più significative: promuove la crescita culturale e civile della persona detenuta e gli fornisce gli strumenti per aiutarla a ripensare e ridefinire il proprio progetto di vita.

La presenza all’evento dei Zimbaria, gruppo musicale di pizzica e canti tradizionali salentini, non è casuale: si ricollega ai laboratori di musica e ballo svolti nell’ambito dei PON svolti presso la sede carceraria di Fuorni , che hanno avuto un ottimo riscontro, così come si ricollega alla musica della pizzica, come veicolo di emozioni, nell’ambito del laboratorio emozionale di imminente programmazione a cura della prof.ssa Rita Di Gregorio.