“Premio Carmine Sica” assegnato dal “Rotary Club Salerno Picentia” al dottor Raffaele Petrella per la sua tesi sulla longevità e i cambiamenti climatici.

Alcuni modelli statistici analizzano le tendenze di mortalità e longevità. Questi modelli considerano vari fattori: età, sesso, stile di vita, stato socioeconomico e storia medica per stimare la probabilità di morte o sopravvivenza in un dato periodo. Uno di questi modelli matematici, ampiamente utilizzato, è il modello Lee-Carter, che utilizza dati storici sulla mortalità per proiettare i tassi di mortalità futuri. Partendo dallo studio di questo modello il ventiquattrenne dottore napoletano Raffaele Clemente Petrella, laureatosi nell’anno accademico 2022- 2023 in “Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie” presso l’Università Parthenope di Napoli, ha basato la ricerca innovativa che ha poi presentato nella sua tesi intitolata “Misurazione e Controllo del Rischio di Longevità :Sfide ed Opportunità” grazie alla quale ha vinto la XIX edizione del “Premio Carmine Sica” dedicato al professore di Matematica Applicata alla Finanza e alle Assicurazioni, nelle Università: “Federico II” e “Parthenope”di Napoli e di Salerno; socio fondatore e primo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, attualmente presieduto dal dottor Vincenzo Capuano che ha ricordato la nascita del Premio:” Fu istituito nel 2006 quando era presidente del Club il dottor Antonio Vassallo. Dal 2008, durante il mio primo anno di presidenza, lo abbiamo portato a Giffoni Valle Piana, in quest’aula dedicata a Carmine Sica, all’interno del Complesso Monumentale San Francesco. Anima del Premio sono stati sempre la professoressa Marilena Sibillo e il nostro Past President Michele Pappalardo, scomparso due anni fa. Fondamentale il contributo che ogni anno danno al Premio i nostri soci Carlo Sica e Ferdinando Spirito”. Il dottor Capuano ha anche ricordato che fu proprio il professor Carmine Sica a presentarlo a tutti soci del Club: “E’ stato sempre un solido riferimento per i suoi colleghi, per generazioni di studenti e per tutti noi rotariani: un vero leader!”.

Il dottor Raffaele Petrella, ha ricevuto, emozionato, dal presidente Capuano, la pergamena e una borsa di studio grazie alla quale continuerà la sua ricerca per stabilire in quali luoghi, nell’ambito della nostra Regione, e non solo, è possibile estendere l’analisi sviluppata nella sua tesi di laurea:” Ho approfondito un modello che stima i tassi di longevità e di mortalità integrando al suo interno un indice che tiene conto anche della variabile del cambiamento climatico e del tasso di Co2. È stato stimato un modello matematico proposto da Lee e Carter che costituisce un risultato fondamentale nella rappresentazione e previsione della sopravvivenza umana. Le applicazioni di questo studio possono essere utilizzate in ambito sociale e di previdenza, ed anche in ambito assicurativo”. Non semplice il lavoro della commissione esaminatrice presieduta dalla professoressa Marilena Sibillo, docente di Metodi Matematici per l’Economia, Finanza e le Scienze Attuariali, del Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università di Salerno, costituita dall’ingegnere Carmine Pappalardo, dall’avvocato Carlo Sica dal dottor Ferdinando Spirito e dal Presidente del Club Vincenzo Capuano. È stata proprio la professoressa Sibillo a leggere la motivazione del Premio:” Il tema rilevante della stima e previsione dei tassi di mortalità umana e di conseguenza del fenomeno della longevità, è affrontato in questa tesi, in modo brillante ed originale. L’analisi statistico – matematica tradizionale della sopravvivenza è riformulata in un’ottica innovativa inserendo un indicatore di sostenibilità e di cambiamento climatico”. La professoressa Sibillo ha anche ricordato il suo incontro con il professor Carmine Sica:” Mi ha accolta quando sono arrivata a Salerno: abbiamo studiato e insegnato le stesse discipline, è stato un punto di riferimento per tutti, ha lasciato un grande vuoto”.

Commosse la moglie Caterina Cioffi Sica e la figlia Antonella del professor Carmine Sica, e il fratello Carlo, che hanno guardato con emozione le immagini proiettate sullo schermo che ricordavano il professore Sica. Anche il Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, ha ricordato il professore rotariano:” Carmine Sica è riuscito a trasmettere a tanti giovani e alle loro famiglie, un valore altissimo: quello dello studio, della conoscenza, della libertà, perché solo con la cultura si può essere liberi. Questo Premio è diventato negli anni un appuntamento importante, atteso da tutta la Comunità di Giffoni”. Il Consigliere Regionale della Campania Aurelio Tommasetti, Professore Ordinario di Economia Aziendale, già Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, ha ricordato l’amico e collega Carmine Sica:” Quando nel 1992 cominciai a lavorare a Salerno, alla Facoltà di Economia, si creò subito, con il professore Carmine Sica, un rapporto spontaneo di grandissima amicizia, affetto e stima”. Le conclusioni sono state affidate all’Assistente del Governatore Ugo Oliviero, del “Distretto Rotary 2101”, il cavaliere Tony Ardito che ha sottolineato la valenza del Premio:” Questa sera abbiamo raccontato una bella storia rotariana”. Presente il Past President del “Rotary Club Salerno Est”, già europarlamentare, il dottor Generoso Andria.

Aniello Palumbo