Concerto all’alba e Diva Parthenia, i prossimi appuntamenti a Praiano

Concerto all’Alba

martedì 6 agosto 2024

piazza San Luca – Praiano

ore 6.00

Falaut Flute Orchestra in

Otto e mezzo ciack si flauta – La grande musica delle colonne sonore

In attesa del primo sole, nella splendida piazza San Luca, gli spettatori si lasceranno cullare dalle note della Falaut Flute Orchestra.

Un’emozione unica che il pubblico potrà vivere accompagnando il nascere di un nuovo giorno.

Il Concerto Otto e Mezzo CIAK SI FLAUTA è dedicato alla grande musica delle colonne sonore. Protagonista è un Ensemble estremamente peculiare, composto da tutta la famiglia del Flauto traverso, ovvero Ottavino, Flauti in Do, Flauti in Sol, Flauti Bassi e il rarissimo ed unico Flauto contrabbasso.

Il Programma

Le Colonne sonore più “classiche” della storia del Cinema, italiane ed estere, in un fil rouge con la Musica Classica utilizzata nei film. Una orchestra di Flauti che prenderà per mano lo spettatore e batterà un ciak musicale che lo porterà attraverso i classici di Federico Fellini, gli Spaghetti Western di Sergio Leone, le ironie di Nicola Piovani e Henry Mancini, gli eroismi pirateschi di Hans Zimmer e quelli spaziali di Star Wars di Lukas, sino alle musiche di Mozart, Strauss e Brahms utilizzati nei film americani meno sospettabili, dal grande Dittatore di Chaplin ad Ace Ventura!

Il Concerto è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con l’associazione Praiano Chambre and Jazz Music.

Mercoledì 7 agosto 2024 | ore 21:00

Piazza San Luca – Praiano

Pisapia & Diva Parthenia

Racconti e viaggi attraverso la canzone classica napoletana

Gennaro Pisapia (voce) ex cantante dei CIMAROSA

Alessandra Murolo (voce)

Michele Cordova (chitarra)

Alessandro Pignalosa (mandolino)

Peppe Carannante (clarinetto/sax e percussioni)

Mario Carannante (basso/violoncello)

Mercoledì 7 agosto PISAPIA & DIVA PARTHENIA: Racconti e viaggi attraverso la canzone classica napoletana

Pisapia & Diva Parthenia con gli arrangiamenti e la direzione artistica di Michele Cordova e Peppe Carannante, trasporteranno il pubblico, attraverso la musica, in un viaggio temporale alla riscoperta delle radici più autentiche della città partenopea. Il progetto “DIVA PARTHENIA” pur richiamando e rispettando lo studio d’eccellenza della tradizione classica napoletana si pone come obiettivo primario la sperimentazione, l’innovazione nella ricerca di arrangiamenti, di sonorità e virtuosismi inediti con l’energia di professionisti scelti tra i migliori musicisti, tutti laureati nei conservatori della Campania.

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it