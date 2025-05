L’archibugio si candida al riconoscimento di patrimonio immateriale Unesco

La tradizione dei pistoni a Cava de’ Tirreni sarà l’argomento centrale intorno a cui ruoterà il convegno che si terrà sabato prossimo (24 maggio), alle ore 19, nella sala consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa).

L’appuntamento – che si inserisce nel calendario di eventi previsti per celebrare il 50ennale dei Pistonieri Santa Maria del Rovo – sarà un’occasione per riflettere sull’unicità dell’archibugio, anche denominato pistone. E proprio in virtù delle sue peculiarità i Pistonieri Santa Maria del Rovo presenteranno la candidatura per ottenere il riconoscimento dell’archibugio quale patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

Al convegno interverrà l’ingegnere Antonio Nunziante, vicepresidente dei Pistonieri, che focalizzerà l’attenzione sull’importanza e sull’unicità dell’archibugio nella storia locale; il professor Giuseppe Foscari dell’università degli Studi di Salerno interverrà, invece, sul tema “La città di Cava e l’archibugio: arma o sentimento?”.

“L’archibugio rappresenta un forte elemento identitario per la comunità cavese – ha spiegato Foscari – che esalta con l’arma il valore della difesa più che dell’attacco”.

Presenzieranno all’iniziativa il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e il presidente dei Pistonieri Santa Maria del Rovo Sabato Bisogno.