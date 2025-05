Torna Porto di Parole, la Bottega delle Narrazioni Differenti

Un libro aperto sulla città, un invito a viaggiare sulle ali della fantasia per raggiungere quel Porto di Parole che è La Bottega delle Narrazioni Differenti, giunta alla sua dodicesima edizione. L’originale format che fa della lettura un pretesto per giocare con la fantasia di grandi e piccini è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il patrocinio del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, del Comune di Olevano sul Tusciano e in collaborazione con I Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Fondazione Caritas, Centrale del Latte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, il Teatro La Ribalta, Il Calicanto, Scongelando e Decora, il festival propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per stimolare l’immaginazione e il pensiero critico dei più giovani. Il tema scelto per questa edizione è Viaggio.

Per sei giorni il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno si trasformerà in un vero e proprio villaggio, con dodici aree dedicate, nel quale parole da leggere, ascoltare e raccontare tracceranno percorsi narrativi tra teatro, illustrazione, musica, nuove tecnologie e gioco. Un’esperienza a misura di bambino – e non solo – in grado di coniugare arte, educazione e comunità. Porto di Parole è un progetto che educa al racconto e al rispetto dell’altro. Perché ogni storia è un viaggio, e ogni bambino ha diritto alla sua voce. La dodicesima edizione di Porto di Parole sarà raccontata dai redattori Rubricaut, una rubrica televisiva speciale. Un progetto che dà voce ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, trasformando la loro prospettiva in un nuovo modo di leggere la realtà: saranno loro, con occhi, cuore ed energia, a narrare il villaggio e le sue storie. Il programma completo su www.portodiparole.com.

Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, ci saranno le mattine di storie a scuola. Incontri itineranti e spettacoli per le scuole primarie e secondarie di Salerno e provincia coinvolgeranno migliaia di alunni in un viaggio quotidiano tra parole e immaginazione. Scrittori, attori e illustratori porteranno nelle aule racconti capaci di ispirare, far riflettere e divertire. Mercoledì 28 maggio – Viaggi in bottiglia… tra cielo e mare! Al tramonto, si potrà vivere un appuntamento speciale con i Regalastorie e le loro incredibili letture ad alta voce per bambini e famiglie in un luogo suggestivo della città. Le storie prenderanno il largo, come messaggi in bottiglia, per incontrare cuori in ascolto. Giovedì 29 maggio aprirà ufficialmente il villaggio della narrazione presso il Centro Pastorale San Giuseppe, con installazioni, librerie a cielo aperto, laboratori e spettacoli. In programma Le tragicomiche – vita da eroi (ore 20.15), teatro per famiglie, ispirato a “La canzone di Achille”; per bambini si potrà scegliere tra Sognavo che…, Nel paese dei mostri selvaggi, Toc Toc!, Mago Manuel, Grande, Il mio viaggio da sogno, Orme invisibili e Where is Valerio. Venerdì 30 maggio la narrazione continua con Parole Ciccio Pasticciose (ore 20.15), lo spettacolo per famiglie tra magia e parole; Un mondo che canta (ore 19.00), concerto del coro giovanile Il Calicanto; le esperienze immersive con Immersuono, E se potessi… (con visori VR), Un grande viaggio con piccoli passi (per 0-3 anni). Tra gli appuntamenti della quinta giornata Piccoli mondi e grandi principi, Il paladino Astolfo in viaggio verso la luna, Storie dell’altro mondo e ancora giochi, racconti e installazioni creative. Sabato 31 maggio gran finale nel segno dell’immaginazione con Giardini di plastica (spettacolo di Koreja): poesia visiva e trasformazioni sorprendenti; Il sogno in una stanza, La medusa innamorata, Via Vai, Un elefantino particolarmente curioso e Il cortile.

PORTO DI PAROLE – LA MEZZANOTTE BIANCA DEI RACCONTI. Il villaggio della narrazione accoglierà bambini, famiglie e appassionati con un ricco programma di spettacoli teatrali, laboratori creativi, giochi, letture immersive e installazioni artistiche, per vivere le storie in modo coinvolgente e condiviso. Grande protagonista di questa edizione è la Proiezione a Cupola, un’esperienza multisensoriale unica che trasporterà i più piccoli in mondi immaginari: all’interno di una cupola panoramica, i bambini saranno letteralmente avvolti da immagini e suoni, vivendo viaggi spettacolari tra paesaggi fantastici e narrazioni visive. Un’occasione imperdibile per esplorare nuove forme di racconto che uniscono tecnologia ed emozione.

PICCOLI ECOLOGISTI CRESCONO. Porto di parole sarà anche un’occasione importantissima per promuovere la campagna di comunicazione di Salerno pulita e Comieco “Nella plasticaaa?!?Si!” sul corretto conferimento nella plastica dei contenitori per bevande come i brik del latte della Centrale di Salerno. Ai bambini verrà spiegato che si tratta infatti di un materiale composto da carta plastica e alluminio che se è conferito correttamente tra gli imballaggi in plastica può essere riciclato e dare vita ai nuovi materiali con grossi benefici per l’ambiente. I piccoli saranno coinvolti anche in video di promozione della campagna sui social di Salerno Pulita.