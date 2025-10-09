Comitato “Salviamo la Diagnostica” – «La salute non può aspettare un altro anno»

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Dopo settimane di forte mobilitazione e riflessione pubblica, il Comitato Salviamo la Diagnostica solleva nuovamente l’attenzione sulla gravità delle distorsioni generate dalle delibere regionali in materia di premialità di budget per i laboratori di analisi.

“Le eventuali correzioni ai tagli arriveranno ma solo dal prossimo anno, ma i budget attuali stanno già penalizzando i cittadini campani e i laboratori di analisi, mettendo a rischio la sanità territoriale” – afferma il portavoce del Comitato, Dr. Giuseppe Ventre.

I problemi già emersi includono:
 Squilibri sul territorio con strutture storiche a rischio chiusura
 Spostamento forzato dell’utenza per l’esecuzione di esami di routine in convenzione
 Allungamento delle liste d’attesa

“Non chiediamo nuovi fondi, ma equità e trasparenza nella redistribuzione delle risorse già assegnate. La salute non può aspettare un altro anno.” – ribadisce la portavoce Dr.ssa Luisa Padovano.

Per questo sollecita oggi:
1. La sospensione immediata degli effetti economici della DGRC 757/2024
2. L’avvio urgente di un tavolo tecnico per revisionare le metodologie e proporre correttivi al fine di evitare “danni irreversibili” alla rete di servizi diagnostici territoriali.

Il Comitato rivolge inoltre un appello diretto al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché prenda in mano la situazione e promuova un intervento immediato per correggere le disparità generate dalle delibere.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE