Cinque anni fa i primi casi Covid in Italia, Ciccozzi: “Più impegno in salute globale ma dentro Oms'”

(Adnkronos) – "L'Oms nella pandemia Covid ha dimostrato una inadeguatezza incredibile, causando anche dei ritardi. Ma che facciamo? Visto quanto accaduto il principio oggi sarebbe quello di cambiare e migliorare l'Oms da dentro. E' una istituzione necessaria se vogliamo ragionare in termini di salute globale, abbiamo visto quanto è accaduto con l'Mpox dall'Africa al Nord Europa. Ciò che succede negli altri paesi deve interessarci, sempre. L'Oms è una di quelle organizzazioni che fa questo, ma uscirne per risparmiare quattro soldi non è la soluzione. Quindi l'anniversario del ricovero della coppia cinese cinque anni fa allo Spallanzani di Roma, deve farci capire l'importanza dell'azione coordinata tra stati sulla salute globale. Rimaniamo nell'Oms, non scappiamo e cambiamola dall'interno". Così all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Massimo Ciccozzi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

