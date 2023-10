Cibo artificiale, opportunità o minaccia? Incontro all’Ordine dei Medici di Salerno

Una profonda riflessione sull’ingresso del cibo artificiale nel mercato internazionale del food. E’ su questo aspetto che un gruppo di esperti si confronta nell’ambito del convegno dal titolo “Cibo artificiale: opportunità o minaccia? L’Italia e il suo patrimonio enogastronomico tra sostenibilità e tradizioni”. L’evento è organizzato dall’AMMI Donne per la Salute e ospitato presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno. L’appuntamento è per lunedì 23 ottobre alle ore 16.30. Si tratta di un interessante confronto a più voci che guarda al futuro del sistema alimentare internazionale e ragiona su quello che potrebbe accadere in Italia, da sempre patria del cibo buono e salutare.