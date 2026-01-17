Caso Napoli, Cantalamessa (Lega): interrogazione a ministro dell’Interno

“Lunedì presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per fare piena luce sulle dimissioni del sindaco di Salerno: Vincenzo Napoli non si è dimesso, è stato dimesso. È fondamentale accertare se la sua sia stata una scelta libera o se, al contrario, sia stata condizionata da interessi di terzi e dinamiche di potere estranee al bene della comunità. Le recenti e improvvise dimissioni sollevano interrogativi che non possono restare senza risposta, specie dinanzi alle indiscrezioni mediatiche su un possibile ritorno in campo di De Luca: vogliamo capire quali accordi intercorrano tra i due e fare chiarezza su questo sistema. La trasparenza verso i cittadini non è un’opzione, ma un dovere; il patto di fiducia con chi è andato a votare è stato tradito e non permetteremo che si giochi con le istituzioni per logiche di parte. La Lega è al lavoro per i cittadini di Salerno e per il rispetto del mandato elettorale: la città merita risposte pubbliche e verificabili”.
Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.