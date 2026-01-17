Caso Napoli, Cantalamessa (Lega): interrogazione a ministro dell’Interno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
“Lunedì presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per fare piena luce sulle dimissioni del sindaco di Salerno: Vincenzo Napoli non si è dimesso, è stato dimesso. È fondamentale accertare se la sua sia stata una scelta libera o se, al contrario, sia stata condizionata da interessi di terzi e dinamiche di potere estranee al bene della comunità. Le recenti e improvvise dimissioni sollevano interrogativi che non possono restare senza risposta, specie dinanzi alle indiscrezioni mediatiche su un possibile ritorno in campo di De Luca: vogliamo capire quali accordi intercorrano tra i due e fare chiarezza su questo sistema. La trasparenza verso i cittadini non è un’opzione, ma un dovere; il patto di fiducia con chi è andato a votare è stato tradito e non permetteremo che si giochi con le istituzioni per logiche di parte. La Lega è al lavoro per i cittadini di Salerno e per il rispetto del mandato elettorale: la città merita risposte pubbliche e verificabili”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia.

