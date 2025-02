BYD Supplier Meeting 2025: opportunità di sourcing per la mobilità del futuro

(Adnkronos) –

BYD ha incontrato a Torino le aziende della filiera italiana della componentistica per selezionare nuovi fornitori per i suoi insediamenti industriali in Europa. Con il supporto di ANFIA, l'evento ha visto la partecipazione di 380 aziende e oltre 500 persone, con 176 incontri B2B tra BYD e le imprese italiane del settore. Il BYD Supplier Meeting, tenutosi presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO), è stato un'importante occasione per presentare la strategia industriale dell'azienda e offrire opportunità di collaborazione alle imprese italiane ed europee della filiera automotive. L'elevato numero di adesioni ha superato ogni previsione, tanto da spingere BYD a valutare l'organizzazione di un secondo incontro per soddisfare l’interesse crescente. L’evento è stato aperto dagli interventi istituzionali di: • Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA • Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte • Marco Gay, Presidente dell’Unione Industriali Torino. Sono poi intervenuti: • Marco Stella, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA • Zhiqi He, Executive Vice President & COO di BYD Auto • Alfredo Altavilla, Europe Special Advisor di BYD Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto la possibilità di testare sette modelli BYD, tra cui le nuove ATTO 2 e SEALION 7, oltre agli altri veicoli della gamma: SEAL U DMI, SEAL U, SEAL, DOLPHIN e ATTO 3.



Alfredo Altavilla, Europe Special Advisor di BYD, ha sottolineato: "Sono orgoglioso di aver creato questo collegamento tra BYD e la filiera industriale italiana, un settore riconosciuto a livello globale per la sua eccellenza e il suo know-how. L'Italia è il primo paese coinvolto in questa iniziativa e sono convinto che le nostre aziende possano giocare un ruolo chiave nella transizione tecnologica della mobilità.”

