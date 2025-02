Mercedes-Benz Vans: l’innovazione dell’architettura modulare per una mobilità del futuro

(Adnkronos) – Per rispondere in modo sempre più efficace alle crescenti esigenze di un mercato dinamico, Mercedes-Benz Vans presenta la sua nuova piattaforma basata su un'architettura van modulare e scalabile, capace di integrare tecnologie di propulsione diverse. La novità di Mercedes-Benz consiste nell’unificazione di due varianti: la Van Combustion Architecture (VAN.CA), che ospiterà i motori a combustione di ultima generazione, e la Van Electric Architecture (VAN.EA), che darà vita a veicoli completamente elettrici. Questa soluzione tecnologica avanzata prevede che, a partire dal 2026, debutteranno i primi modelli elettrici, seguiti dalla successiva introduzione dei van dotati dei motori termici più innovativi. Una piattaforma che offre una straordinaria flessibilità progettuale e consente di rispondere alle specifiche esigenze di differenti segmenti di mercato. In particolare, la nuova architettura permette di differenziare in maniera netta i veicoli destinati all’uso privato, orientati al lusso, da quelli concepiti per il trasporto commerciale nel segmento premium. Grazie alla condivisione di circa il 70% dei componenti tra le due varianti e alla produzione unificata sulla stessa linea, il Marchio della Stella a Tre Punte è in grado di ottimizzare i costi, migliorare le economie di scala e garantire sinergie produttive significative. Questa strategia di modularità e integrazione tecnologica consolida la posizione di Mercedes-Benz Vans nel panorama della mobilità moderna, offrendo un portafoglio prodotti flessibile e innovativo. L’attenzione alle esigenze dei clienti e l’impegno verso la sostenibilità ambientale rappresentano i pilastri fondamentali di questa trasformazione, che punta a rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali e privati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

