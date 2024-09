Bomba d’acqua, Natella: non c’entrano caditoie

L’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella si è difeso dalle accuse – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – che sono piovute addosso a lui e all’amministrazione comunale dopo gli allagamenti della notte scorsa in città a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta su Salerno.

«Se il problema erano le caditoie si sarebbe allagata tutta la città non solo Torrione. Sistemi Salerno reti idriche sta facendo il suo lavoro – ha detto l’assessore – C’è stato un problema su Torrione, ho chiesto a Sistemi Salerno di rappresentarci la situazione, dopo essere stati sul posto.

Su Torrione c’è stata una problematica perché il giorno prima era la giornata di conferimento di carta e cartone e ci sono stati dei problemi. La pioggia torrenziale ha messo in allerta e imposto a Sistemi Salerno la verifica costante degli impianti di sollevamento, uno ad un certo punto si è bruciato.

Per quanta quantità d’acqua è caduta in poco tempo poteva esserci una situazione più complessa ma non ci sono grossi problemi, la situazione è sotto controllo».