Premio Charlot, presentazione venerdì 27 a Palazzo di Città

Si terrà venerdì 27 settembre alle ore 10.30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la presentazione della XXXVI edizione del Premio Charlot, che si terrà al Teatro Delle Arti il 24 e 25 ottobre, al Teatro Augusteo il 26 ottobre e al Teatro Verdi il 27 ottobre.

Alla conferenza stampa parteciperanno oltre al patron e direttore artistico Claudio Tortora, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’onorevole Piero De Luca, il consigliere regionale Franco Picarone, gli assessori comunali Dario Loffredo e Alessandro Ferrara ed il presentatore della serata di gala dello Charlot, Gino Rivieccio.

Serata di gala che si terrà, il 27 ottobre, al Teatro Verdi e che vedrà tra gli ospiti oltre ad Ambra Angiolini e Federica Vincenti, anche l’attrice romana di teatro, radio e televisione Euridice Axen, nota al pubblico per essere stata tra le protagoniste della serie tv “R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti”, “Le tre rose di Eva”, “A casa tutti bene”. In teatro è reduce dal grande successo ottenuto con lo spettacolo “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” al fianco di Giuseppe Zeno, per la regia di Marcello Cotugno.

Le serate del Premio Charlot, lo ricordiamo, saranno tutte ad ingresso gratuito.

Per assistere alle serate è necessario ritirare l’invito che sarà disponibile presso il botteghino del Teatro Delle Arti a partire dal giorno 30 settembre, dalle ore 17 alle ore 20.30.

Nelle giornate del 28 e 29 settembre, coloro i quali hanno assistito ad una o più delle serate di “Aspettando il Premio Charlot” a Capezzano, avranno, previa presentazione del biglietto d’ingresso, il diritto di poter ritirare prima gli inviti per le serate del Premio Charlot.