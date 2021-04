Battipaglia, lavori in piazza Aldo Moro.

Con delibera di Giunta n. 58 è stato approvato il progetto definitivo concernente i lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e contestuale risanamento delle fontane ornamentali in piazza Alda Moro.

Fortemente voluti dall’Assessore ai lavori pubblici Pietro Cerullo e dal consigliere Vincenzo De Sio, tali lavori, il cui costo complessivo è pari ad 80.802,46 euro, sono finalizzati a rivalutare e valorizzare appieno la piazza, anche mediante il recupero funzionale delle due vasche- fontane ornamentali esistenti; in particolare, le stesse fungono senz’altro da attrazione visiva prima dell’ingresso all’interno di palazzo di città.

In sintesi, si agirà sull’intero sistema elettrico e sul quadro di comando dello stesso nonché sulle elettropompe e sulle attuali infiltrazioni di acqua dovute dalla scarsa coibentazione del fondo e delle pareti delle vasche. Senza, infine, dimenticare la sussistenza di eventuali crepe ed i marmi di rivestimento divelti e/o danneggiati.

“Dopo numerosi interventi posti in essere in periferia, ora ci occupiamo anche del centro della città, anche se a dire il vero non ce ne siamo mai dimenticati, come dimostrato con la nuova posa del manto stradale in Via Mazzini e Via Roma.– sottolinea un raggiante Pietro Cerullo. – Agiremo in maniera profonda in modo da ripristinare il pieno funziamento delle fontane. Sarà davvero un bel vedere per gli occhi, e chiunque passeggerà in piazza Aldo Moro non potrà che notarle. Al riguardo, tengo a rassicurare i cittadini che i lavori termineranno a stretto giro di posta, al massimo entro due mesi, dopodiché riavremo il loro pieno funzionamento, come lo erano un tempo.”

Dello stesso tenore le dichiarazioni del consigliere De Sio:”Il nostro interesse primario è quello di dare ascolto alle istanze dei cittadini. In tanti ci chiedevano il ripristino delle fontane, soprattutto, le persone più anziane che spesso amano fermarsi nei pressi del Comune. L’aumento del loro benessere ci rende orgogliosi e ci fornisce ulteriore linfa per andare avanti.”