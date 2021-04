Jomi Salerno, dopo la pausa nazionali si torna in campo contro il Cassano Magnago.

Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell’ultima giornata della Regular Season. Il match sarà trasmesso in live streaming su Eleven Sports.

Il sette allenato da coach Laura Avram è reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del Cellini Padova che le ha permesso di rimanere saldamente al primo posto con 40 punti all’attivo. Grazie al successo ottenuto lo scorso 11 aprile capitan Napoletano e compagne hanno, infatti, blindato la vetta del massimo campionato di pallamano femminile tenendo a distanza Oderzo e Brixen.

Dall’altra parte ci sarà il Cassano Magnago, attualmente a quota 14 punti, che nello scorso turno di campionato ha ottenuto una fondamentale vittoria tra le mura amiche del Pala Tacca.

Successo prezioso per la compagine allenata da Sasa Milanovic che ha messo così in cassaforte la salvezza in serie A Beretta. “Ho approfittato – afferma il tecnico Laura Avram – della pausa del campionato per gli impegni della nazionale per proseguire con la preparazione atletica e tattica. Abbiamo lavorato sodo per correggere alcuni errori e per acquisire maggiore tranquillità. Restano ancora due gare di Regular Season contro Cassano e Nuoro, giocheremo tra le mura amiche della Palumbo, dobbiamo giocare al massimo, la rotazione della squadra deve essere continua”. Il tecnico della Jomi Salerno poi conclude: “ Manca davvero poco ai play off. Non ci saranno più pause, ci saranno tante gare ravvicinate, dobbiamo farci trovare pronte sotto tutti gli aspetti”.