Amalfi in Jazz, Nina Zilli venerdì 18

La notte di Amalfi brilla più forte. Il suggestivo salotto ‘en plein air’ di Piazza Duomo si prepara ad accogliere un’artista iconica e carismatica: protagonista di Amalfi in Jazz venerdì 18 luglio 2025 alle ore 22 sarà Nina Zilli.

Dopo il successo del primo appuntamento, con “The Amy Winehouse band” prosegue la rassegna promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, divenuta appuntamento cult dell’estate in Costiera.

Nina Zilli porterà sul palco tutta l’energia della sua voce inconfondibile e della sua anima soul, in uno show che è un viaggio tra sonorità vintage, pop contemporaneo e raffinate influenze internazionali.

Dagli esordi con “50mila” fino ai successi come “Per sempre” e “Mi hai fatto fare tardi”, ogni brano racconta un universo femminile ricco di sfumature. In questo Summer Tour 2025 Nina torna a raccontarsi, con nuove canzoni che fanno presagire un prossimo disco di inediti. Tra queste My Blu, dedicata alla figlia.

«“Amalfi in jazz” ci regala sempre emozioni uniche. – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Il debutto con la band originale di Amy Winehouse ha aperto l’estate ad Amalfi. Siamo orgogliosi di ospitare Nina Zilli, è una grande interprete della musica italiana contemporanea e siamo convinti che conquisterà il pubblico ad Amalfi. La musica è un linguaggio universale, che unisce residenti e turisti ed è entusiasmante ogni volta percepire vibrazioni e sonorità differenti. Come tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sarà ad ingresso gratuito perché la bellezza deve ispirare tutti, in particolare i nostri giovani, permettendo loro di avvicinarsi all’arte e alla cultura».

Con i suoi brani iconici e le hit tratte da album di grande successo, ha conquistato palchi prestigiosi in tutta Italia e all’estero, partecipando a Sanremo, riempiendo teatri, festival e piazze con la sua voce potente e il suo stile unico. Uno spettacolo dal vivo imperdibile, in cui classe, passione e talento si fondono in una serata da ricordare

«Cantante tra le più eclettiche e amate, Nina fonde con eleganza il sound italiano degli anni ’60 con il soul e il reggae, dando vita a un concerto coinvolgente, capace di parlare a più generazioni – insiste Enza Cobalto, Consigliera con delega agli Eventi – Proseguiremo con nomi importanti, con un programma ogni anno si supera per qualità e spessore artistico. In contemporanea si muoverà anche programmazione pensata per i bambini, per un’estate sempre più magica ad Amalfi».

A chiudere “Amalfi in Jazz” interverrà un inedito Roy Paci, in formazione jazz, venerdì 25 luglio 2025 alle ore 22 in Piazza Duomo. Sarà un viaggio raffinato attraverso le mille sfumature del suo mondo musicale: un artista eclettico che, in questa veste più intima ed elegante, esplora le radici del jazz, dello swing e della musica d’autore, con incursioni in territori latini e mediterranei. Accompagnato da una formazione d’eccezione, Roy Paci abbandona temporaneamente l’energia esplosiva dello ska e del reggae per dare spazio alla melodia, all’improvvisazione e al dialogo sonoro, in un concerto che unisce tecnica, cuore e creatività. Dalla sua inseparabile tromba nascono atmosfere calde, sofisticate, a tratti nostalgiche, ma sempre vibranti. Un’occasione speciale per ascoltare uno dei musicisti più versatili della scena italiana in una dimensione più raccolta, ma non meno potente.

INFO: Per chi desidera vivere la magia di una notte stellata, ammirando la Costa d’Amalfi dal mare, è possibile raggiungere l’Antica Repubblica Marinara attraverso le corse serali attivate dalla Travel.Mar dal 5 luglio:

Andata Salerno – Amalfi ore 20:30

Ritorno Amalfi – Salerno 23:30

Per coloro che intendono raggiungere Amalfi in auto, il Comune di Amalfi invita a monitorare la disponibilità dei posti nei parcheggi pubblici, in tempo reale, attraverso l’applicazione “Info Parking Amalfi”.

