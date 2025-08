Un canestro, sei giocatori e l’adrenalina che va a mille. L’European Universities 3×3 Basketball Championships, torneo che si svolge a cadenza biennale e inserito tra le discipline sportive universitarie dopo che, da streetball, si è trasformato in fenomeno globale, fa tappa da oggi 1 agosto in Provincia di Salerno dove si sfideranno fino al prossimo 5 agosto ben 44 squadre europee provenienti da 17 nazioni.

Presso l’Università di Salerno si sono ritrovati 250 tra atleti-studenti e tecnici che, in rappresentanza di 33 atenei europei, saranno protagonisti in questi giorni nelle oltre 130 gare ufficiali, tra campionato maschile e femminile, che si svolgeranno presso gli impianti sportivi del Campus di Fisciano.

La cerimonia di apertura dell’evento avvenuta «nel nome della pace, del dialogo e dell’amicizia, (tra le gare sportive in programma anche tre tornei individuali: Shoot Out Maschile, Shoot out Femminile e Dunk Contest Maschile) si è tenuta presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo salernitano che ha fatto da magnifica cornice alla sfilata delle squadre e dove le delegazioni hanno sventolato con orgoglio le loro bandiere creando un’atmosfera di festosa internazionalità culminata con il Gaudeamus Igitur.

Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Turchia, Ucraina e Ungheria sono le nazioni partecipanti alla manifestazione promossa da FISU e Federazione Italiana dello Sport Universitario sotto l’egida dell’European University Sports Association (EUSA) e coordinata per questa tappa italiana dal CUS Salerno, il centro sportivo ufficiale dell’Università di Salerno che figura tra le eccellenze nello sport universitario e svolge un ruolo chiave nella promozione dell’attività fisica tra studenti e personale universitario.

Dopo la passerella delle 33 università partecipanti, l’evento inaugurale è stato introdotto dai saluti e dagli interventi del Rettore Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia; dal Presidente Eusa, Adam Roczek; dal Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola e dal Presidente del Cus Salerno, Lorenzo Lentini.

«L’Università di Salerno crede e ha creduto tantissimo nello sport, lo testimoniano i grandi investimenti strutturali fatti negli ultimi 10 anni – ha detto il Rettore Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia – Una grande soddisfazione vedere sfilare oggi alla cerimonia di apertura le bandiere di 17 paesi: una testimonianza tangibile della cultura dello sport nel mondo dell’Accademia che crea e fortifica il senso di comunità. L’Università di Salerno è sempre più attrattiva e aperta al mondo, da tre anni abbiamo un record di iscritti: un traguardo che ci impegna a continuare a investire sforzi per i nostri giovani».

«Siamo rimasti davvero favorevolmente colpiti non solo dalla cura dell’aspetto competitivo, ma anche dell’alloggio, della ristorazione e delle aree dedicate alle diverse attività – ha dichiarato il Presidente Eusa, Adam Roczek – Siamo molto soddisfatti di questa splendida location che ci ospita: i nostri colleghi dell’Università di Salerno hanno fatto un ottimo lavoro. Tutto è perfetto, siamo pronti per iniziare la competizione domani. Inizia il nostro percorso verso i Giochi Universitari Europei di Salerno 2026. Salerno è una stata una scoperta, da tutti i punti di vista».

«E’ una grande soddisfazione oggi trovarci in un contesto così “europeo”: 24 squadre maschili 20 squadre femminili sono pronte a sfidarsi in questo torneo di Basketball che parte dagli USA, scende in Europa approdando a Salerno che in questo periodo rappresenta un fiore all’occhiello dello sport universitari. Lo è, per FederCusi, per il Cus Salerno, per l’Università di Salerno e soprattutto per la Regione Campania – ha aggiunto il Presidente Cus Salerno, Lorenzo Lentini – Napoli 2019 è stato il primo grande evento che partì proprio dall’Università e da FederCusi sul quale poi si è costruita una nuova immagine dello sport in Campania. Questo è un test event molto rilevante perché il basketball 3X3 ha dimostrato di essere veloce, uno sport dinamico e nello stesso tempo anche molto entusiasmante. Siamo già fortemente impegnati sul prossimo appuntamento, Salerno 2026: una mini universiade europea nella quale ci saranno oltre 500 università. Immaginiamo 5000 persone in dodici sport e per questo non stiamo coinvolgendo soltanto il campus universitario di Fisciano ma anche quello di Baronissi, oltre al territorio di Salerno e dell’intera provincia. Una grande occasione di visibilità per il nostro territorio che ha una naturale vocazione verso lo ma anche una storia culturale enorme e anche una tradizione di rilievo nell’ambito dell’accoglienza».

«Questo è un evento che attendevamo fortemente: l’Europa arriva in Campania. Nella nostra tradizione, nel nostro Dna c’è uno respiro europeo che va dalle antiche tradizioni filosofiche, nei dintorni della Provincia di Salerno, alla scuola medica salernitana che è stata la prima scuola media europea – ha sottolineato il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola – Quindi Salerno nella sua tradizione e nella sua storia ha parlato di Europa. Ovviamente oggi il linguaggio si pone in termini diversi attraverso un valore universale che è lo sport e va guardato come un ponte verso un futuro di solidarietà, di amicizia, di rispetto. Di Europa. Un’Europa di valori, un’Europa di persone, un’Europa di amicizia. E lo sport è il collante più importante. L’Università di Salerno oggi può essere orgogliosa, insieme al Cus, di avere voluto questo avvenimento che la Regione Campania, ha sostenuto anche finanziariamente con grande convinzione».

Organizzati dall’Università degli Studi di Salerno, dall’Adisurc (Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania) e dal Cus Salerno, con il sostegno della Regione Campania e sotto la regia generale di EUSA – European University Sports Association, l’associazione europea che coordina e promuove lo sport universitario nel continente – gli European Universities 3×3 Basketball Championships 2025 costituiscono una tappa di avvicinamento all’EUG Salerno 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, organizzata ogni due anni sotto l’egida di EUSA – European University Sports Association.

L’intento dell’European Universities 3×3 Basketball Championships 2025 – disciplina in rapida ascesa a livello mondiale soprattutto in ambito universitario – è anche quello di contribuire ad avviare la sensibilizzazione su EUG 2026 nel territorio della Provincia di Salerno e all’interno dell’Università, in vista dell’importante evento in programma il prossimo anno.

A tenere banco, oltre al calendario di gare, anche un fitto il programma di attività collaterali, tra eventi culturali e di intrattenimento, predisposti per coinvolgere atleti, studenti e pubblico. A cominciare dalle attività post gara come dj-set, musica dal vivo e intrattenimento internazionale organizzati per stimolare l’incontro interculturale tra gli atleti e il territorio e valorizzare, al contempo, il patrimonio locale.

Gli European Universities 3×3 Basketball Championships 2025 saranno, infatti, occasione per far conoscere ai circa 250 partecipanti, in un’ottica di promozione turistica, anche le bellezze della Provincia di Salerno e far apprezzare le tipicità locali che rappresentano un autentico valore aggiunto del territorio.

In occasione dell’evento sportivo la FIP Campania, sotto la guida del presidente Antonio Caliendo e del suo consiglio regionale, ha fornito un contributo determinante per la realizzazione degli European Universities 3×3 Basketball. La Federazione, infatti, ha messo a disposizione figure tecniche altamente qualificate appartenenti al CIA (Comitato Italiano Arbitri) quali arbitri e UdC (Ufficiali di Campo), oltre a technical delegate federali. Nel corso della manifestazione, FIP Campania ha organizzato diverse attività di formazione e clinic, garantendo l’aggiornamento tecnico dei partecipanti attraverso iniziative mirate al perfezionamento delle competenze nel settore cestistico.

Il basket 3×3 da sport da strada a movimento globale e sport olimpico

Dai cortili che costeggiano le avenue alle università passando per i campi olimpici. Il basket 3×3, nato nelle aree urbane degli Stati Uniti, si è trasformato in un fenomeno globale e la sua popolarità è cresciuta nell’ultimo decennio in maniera esponenziale. Soprattutto dopo che la Federazione internazionale di basket, nel 2010, lo ha riconosciuto come sport ufficiale accreditato grazie anche alle competizioni internazionali come la FIBA 3×3 World Cup.

L’inclusione del basket 3×3 tra le discipline olimpioniche avvenuta nel 2020 in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, ha fatto crescere ulteriormente il suo pubblico di appassionati. Soprattutto nelle università dove questo sport è tra i più praticati e apprezzati. Ispirata allo “streetball“, questa variante del basket è una delle discipline sportive più emozionanti inserite nel calendario sportivo universitario europeo. Contraddistinto da un ritmo più elevato, dalla velocità delle azioni, dalla precisione dei passaggi e dal grande lavoro di squadra, questo sport si presenta accessibile e inclusivo grazie anche a quel forte legame con la cultura di strada.

Per effetto della sua diffusione è nato l’European Universities 3×3 Basketball Championships, evento di prova a cadenza biennale per l’organizzazione più complessa dell’European Universities Games (EUG) che nel 2026 farà tappa a Salerno con un fitto calendario di eventi sportivi in cui saranno protagonisti gli atleti universitari dall’European University Sports Association (EUSA).

I Giochi Universitari Europei saranno infatti ospitati proprio dai Campus di Fisciano e Baronissi a seguito della conclusione del processo di candidatura avvenuto nell’aprile 2022. Nato nel 2012 l’EUG si svolse per la prima volta a Cordova in Spagna dove parteciparono circa 2500 atleti. Nel corso degli anni il numero è cresciuto in maniera esponenziale quasi raddoppiando nel 2022 in occasione dei Giochi di Łódź, in Polonia dove si ritrovarono circa 4500 partecipanti. L’ultima edizione dell’Eug si è svolta nel luglio dello scorso anno tra Debrecen e Miskolc, in Ungheria, dove hanno trionfato la Vasyl Stefanyk University dell’Ucraina e la Vytautas Magnus University della Lituania, rispettivamente nei campionati femminili e maschili.

La squadra femminile ucraina si è laureata campionessa europea nella passata edizione dell’European Universities 3×3 Basketball Championships dopo aver battuto in finale la formazione romena dell’University Centre of Pitești per 16-19. La medaglia di bronzo è andata invece alle studentesse francesi dell’Università di Lione. Nella competizione maschile, i campioni in carica della Vytautas Magnus University della Lituania sono riusciti a bissare il successo aggiudicandosi ancora una volta la medaglia d’oro, battendo in finale gli ucraini dello Stato di Sumy per 21-10. La medaglia di bronzo maschile è stata invece conquistata dalla squadra spagnola dell’Università di Valencia.

Un ricco calendario di attività “collaterali” e di scoperta del territorio ad arricchire il programma ufficiale

Parallelamente allo svolgimento delle partite in programma presso il Campus di Fisciano le delegazioni, nell’ambito delle Fan Zone (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20), potranno vivere il territorio anche attraverso il gusto grazie a tre eventi gastronomici a tema dedicati alla pizza – alimento simbolo della cultura alimentare campana – e al “viccio cilentano”, un pane proposto in diverse farciture e ovviamente alla pasta con cui il Cus Salerno intende celebrare il gusto italiano. Quest’ultimo appuntamento, in programma alla vigilia della conclusione dell’evento, oltre alla degustazione di assaggi di pasta mantecati con i sughi della tradizione campana, prevede anche un coinvolgimento diretto delle delegazioni con show-cooking e giochi a tema.

Suggestiva, infine, l’escursione a Cetara pensata per gli ospiti vip che con un transfer dedicato approderanno nel borgo marinaro della Costiera Amalfitana per assistere alla tradizionale battuta di pesca organizzata nell’ambito de “La Notte delle Lampare”, in programma il 2 agosto: un momento esperienziale che si completerà con una cena servita sul porto della cittadina costiera che ha saputo tenere viva la sua antica vocazione legata alla pesca e alla trasformazione di tonno e alici.

Tra le attività previste anche quelle legate al benessere del corpo: tutti i giorni dalle 13 alle 17 ci si potrà sottoporre a massaggi shiatsu e corsi di yoga con i professionisti del Centro Sportivo Educativo Nazionale e a seguire, fino alle 21, Lounge Djset.

