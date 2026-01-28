Allerta prorogata su gran parte della regione fino alle 20 di giovedì 29

La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale.

Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della protezione civile regionale.

Considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨 l’allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio (dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro).