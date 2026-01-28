Viral, quello che condividi può ferire, venerdì 30 al Da Procida

Venerdì 30 gennaio alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo “Da Procida” di Salerno, sarà presentato alla stampa il nuovo cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”, storica iniziativa educativa attiva dal 2002 su tutto il territorio nazionale.

Il progetto, ideato e coordinato dal Dott. Sante Massimo Lamonaca, Project Manager e Giudice Onorario Esperto presso la Corte di Appello – Sezione Minorenni di Salerno, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura autentica della legalità, del rispetto delle regole, della dignità umana e del vivere civile, attraverso un approccio educativo, partecipativo e fortemente esperienziale. In oltre 23 anni di attività, ha coinvolto più di 800 istituti scolastici, ricevendo nel 2009 il premio ministeriale “Lavoriamo Insieme” per la sezione Lotta alla corruzione.

Il progetto è stato promosso grazie al sostegno di BCC Campania Centro, BluMatica – Software per l’edilizia e la sicurezza, Sorgente – Dove nasce la nocciola, Autodue Salerno e Majestic Business Center.

Fulcro dell’iniziativa è il modulo “Legalità in Corto”, attivo da oltre otto anni, che utilizza il linguaggio cinematografico come strumento di educazione civica e sociale.

Il cortometraggio presentato è diretto dal regista Luca Moltisanti e scritto dalla sceneggiatrice Rossella Cortado. Attraverso la realizzazione di video spot e cortometraggi, gli studenti diventano protagonisti attivi di un percorso di riflessione su temi di grande rilevanza sociale: legalità, giustizia, bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, dipendenze, sicurezza sociale, criminalità informatica e uso consapevole del web. Ad oggi sono stati prodotti oltre 60 cortometraggi, premiati in numerosi festival nazionali e internazionali.
Il cinema diventa così mezzo di espressione, crescita e consapevolezza: un laboratorio creativo che stimola il senso critico, la responsabilità individuale e collettiva, e aiuta i giovani a vivere le regole come opportunità e non come limiti.

Alla presentazione del cortometraggio interverranno la Dirigente Scolastica Annalaura Giannantonio, il regista Luca Moltisanti, le docenti Serenella Sforza e Anna Franco, e gli studenti protagonisti del percorso formativo.

Un appuntamento che conferma il valore della scuola come luogo di formazione integrale della persona e di costruzione di una cittadinanza consapevole, responsabile e attiva.

