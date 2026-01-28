La visita del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, al “Rotary Club Salerno Est”.

Il “Rotary Club Salerno Est”, fondato il 13 giugno del 1977, è un Club vivo, dinamico proattivo; formato da donne e uomini che si impegnano quotidianamente nelle attività di Service”. A ricordare lo spirito che anima i soci rotariani del “Rotary Club Salerno Est”, sintetizzato nel motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale” è stato il Presidente Ermanno Lambiase, in occasione della visita del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, al quale l’ingegnere Lambiase ha illustrato i tanti progetti realizzati nella prima parte dell’anno sociale a partire dal progetto “Una donazione può salvare tre vite!”:” A luglio , presso lo Stabilimento Balneare Militare di Via Generale Clark, è stata effettuata una donazione di sangue, sia dagli uomini e dalle donne del “ 19° Reggimento Cavalleggeri Guide”, guidati dal Colonnello Nicola Iovino, sia dei soci del Club e dei cittadini salernitani, presso l’autoemoteca dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, a bordo della quale vi era il personale medico del Reparto di Medicina Trasfusionale diretto dal dottor Ferdinando Annarumma . Il Presidente Lambiase ha ricordato che da alcuni anni il “Rotary Club Salerno Est”, svolge attività umanitarie in sinergia con il Reggimento Guide:” Abbiamo offerto aiuti e materiale didattico da consegnare ai bambini delle zone dove il Reggimento è intervenuto come presidio di pace e attività umanitarie”. L’ingegner Lambiase ha anche ricordato di aver consegnato al Comandante Iovino, (attualmente il Comandante è il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Trivellotto) il più ambito riconoscimento del Rotary: la “Paul Harris”, conferita, con grande senso di gratitudine, dalla “Fondazione Rotary” del “Rotary International” al “19° Reggimento Cavalleggeri Guide”. Il presidente Lambiase ha ricordato il concerto del pianista salernitano Lucio Grimaldi, dedicato al Maestro Ennio Morricone, durante la serata organizzata all’Hotel Mediterranea dal “Rotary Club Salerno Est”, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Giovanna Morea, e con l’associazione musicale “Sergej Rachmaninov” presieduta dal dottor Tiziano Citro. Il concerto, illuminato dalla luce di trecento candele, rientrava nell’ambito dei concerti denominati “Ti illumino d’immenso” e aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto “End Polio Now” come ha spiegato il Presidente Ermanno Lambiase:” Il Rotary sta cercando di eradicare in modo totale la poliomielite nel mondo: siamo arrivati ad oltre il 90%, manca ancora poco. Non bisogna far calare l’attenzione su questa problematica che vede ancora presenti alcuni focolai in Afghanistan e Pakistan, oltre ad una recrudescenza a Gaza”. Il presidente Lambiase ha ricordato anche l’importante progetto “Il Villaggio del Benessere”, curato dal Past Governor Antonio Brando, organizzato presso il plesso “Don Giuseppe Diana” che appartiene all’ Istituto Comprensivo “Calcedonia – San Tommaso D’Aquino” diretto dalla Dirigente Scolastica Annamaria Martulano, dal “Rotary Club Salerno Est” e realizzato in collaborazione con i Club Rotary gemmati dal “Rotary Club Salerno Est”: “Salerno Picentia” presieduto da Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati” presieduto da Vittorio Villari; “Nocera Inferiore Apudmontem” presieduto da Marianna Giannella; “ Club Global Roots” presieduto da Maria Vittoria Gargiulo; con il “Club Rotaract Salerno Est” presieduto da Giovanna Morea; con il “ Comitato di Quartiere Pastorano” presieduto da Mimmo D’Amore; con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, diretto dall’Assessore Paola De Roberto, e con la “Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano”. “Il progetto offre, oltre a un duplice consulto clinico medico specialistico gratuito, anche l’opportunità di conoscere e praticare delle attività sportive grazie alla collaborazione con alcune società sportive del territorio” – ha spiegato l’ingegnere Lambiase – “Ad effettuare gli screening di prevenzione per varie patologie sono i dottori rotariani: Carmelo Orsi, Gerardo D’Amato, Vincenzo Capuano, Rossella Cirillo, Raffaele Napoli, e Antonio Brando”. Il presidente Lambiase ha ricordato anche la partecipazione del Club ai progetti “Coloriamo l’Istruzione” e “Un panettone sospeso” realizzati insieme agli altri Club rotariani salernitani: “Rotary Club Salerno Duomo” Club capofila, presieduto da Gaetano Cuoco; Rotary Salerno” (presidente Francesco Caggiano), , “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari), “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elise Rodella); con i Club Rotaract salernitani:“ Rotaract Salerno Est” (Giovanna Morea); “Rotaract Salerno Duomo” ( presidente Federica Romano), ” Rotaract Salerno” ( Roberta Palumbo), “Rotaract Paestum” (Denise Malandrino), “Rotaract Campus Salerno Nord dei Due Principati”( Vincenzo Guglielmelli); con i Club Interact : “Salerno” (presidente Clemente Ingenito), “Salerno Est” ( Francesco Giordano), “Salerno Nord dei Due Principati” (Christian Ceglia) e con il “Club Inner Wheel Salerno CARF”, presieduto da Marcella Anzolin. Lambiase ha annunciato la realizzazione del progetto “Kenia 2” ideato e curato dalla dottoressa Rosella Cirillo, Dirigente Medico dell’Unità Operativa Complessa di Ortotraumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, specialista in Ortopedia, Traumatologia e Microchirurgia della mano, Presidente Eletto del Club, che già da qualche anno, in collaborazione con il “Rotary Club di Mombasa e con il sostegno della “BCC Monte Pruno” sta portando avanti questo progetto che ha già consentito di effettuare circa cinquanta interventi di microchirugia ricostruttiva della mano e del piede, soprattutto di piccoli pazienti africani di quattro e cinque anni nati con malformazioni alle mani e ai piedi, presso l’ospedale di Kilifi in Kenya, grazie anche ai macchinari donati dal “Rotary Club Salerno Est”. Quest’anno la dottoressa Cirillo sarà presente anche in due ospedali di Nairobi. Con il Past President Antonio Vairo è stata programmata anche l’istituzione di due borse di studio per gli alunni di due scuole, materna e media, di Kilifi in Kenya”. Ricordato anche il “Progetto Terra” curato dal socio Vincenzo Michele Sellitto, con il coinvolgimento delle scuole che parteciperanno anche ad un concorso di idee; il progetto di ippoterapia curato dal socio Vincenzo Grieco; il progetto di ristrutturazione dei bagni del Centro Diurno di Mariconda che sarà a breve concluso grazie ai soci: Carmine Nobile, Alfonso Villani e Raffaele Ferrara; il progetto “Una Mano Vela Diamo” che quest’anno sarà curato dal Past President Massimino Baldi. Il Governatore Di Rienzo ha incontrato anche i giovani rotariani del Club. La Presidente del “Club Rotaract Salerno Est”, l’avvocato Giovanna Morea, che ha presentato al Governatore Di Rienzo i progetti realizzati durante la prima parte dell’anno:” Come ogni anno coinvolgiamo le associazioni sportive del territorio nel progetto “Festival dello Sport” che vede la partecipazione di tanti giovani, anche non rotaractiani o interactiani, che, all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e del service contribuiscono , con la loro quota d’iscrizione, alla raccolta fondi grazie alla quale riusciamo ad offrire degli abbonamenti gratuiti, per svolgere attività sportive, ai bambini di famiglie con difficoltà economica. Abbiamo anche partecipato al progetto “Libere di Vivere”, organizzato da ventuno Club Rotaract del “Distretto 2101” in occasione della giornata del 25 novembre, dedicata alle donne vittime di violenza, che prevede una raccolta fondi da devolvere al progetto internazionale e distrettuale “Inua Mama”: un programma di Empowerment femminile che ha l’obiettivo di restituire autonomia, consapevolezza e solidarietà alle donne delle baraccopoli di Nairobi”. Il presidente del “Club Interact Salerno Est”, Francesco Giordano, ha ricordato l’iniziativa che ha visto i soci interactiani raccogliere fondi che sono stati necessari per comprare indumenti e libri per bambini che nel periodo natalizio sono stati donati ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Salerno:” Ci stiamo organizzando per realizzare altri progetti da dedicare alle persone che hanno più bisogno”. Il Governatore Di Rienzo ha espresso parole di stima nei confronti del Presidente Ermanno Lambiase e del Club:” Questa sera ho avuto la conferma di essere in un Club di grandissima qualità grazie al lavoro del Presidente Ermanno Lambiase e di tutti i soci “Uniti per fare del bene” com’è scritto nel motto del nostro Presidente Internazionale, Francesco Arezzo, che ci chiama a raccolta per la Pace”. Il Governatore Di Rienzo ha donato la cravatta distrettuale ai soci Generoso Andria e Massimino Baldi. Durante la serata è stato presentato, dal Past President Dino Bruno, il nuovo socio Pietro Laila, rientrato nel Club dopo un periodo di assenza. Presentati dal Segretario Giovanni Maio le autorità rotariane presenti: il Prefetto Distrettuale Luigi Pane; l’Assistente del Governatore Tony Ardito; il Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto; il Segretario Esecutivo Distrettuale Mario Petraglia; l’Assistente Distrettuale Carmine Nobile; i Past Governor Marcello Fasano e Antonio Brando e i presidenti dei Club Rotary e Inner Wheel salernitani.

Aniello Palumbo

