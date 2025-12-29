Alla scoperta di Vietri sul Mare, il colore si fa storia tra borghi incantati e l’arte della ceramica

Vietri sul Mare non è solo la porta d’ingresso della Costiera Amalfitana, ma un vero e proprio museo a cielo aperto dove l’argilla prende vita attraverso colori vibranti. La storia della ceramica di Vietri è un racconto millenario che affonda le radici in un passato lontano, ma è nel Rinascimento che la produzione esplode, diventando l’anima commerciale e artistica della città.

La ceramica artistica, presente praticamente ovunque nel borgo, è l’anima di Vietri sul Mare. La si trova non solo nelle botteghe dei maestri ceramisti ma in ogni angolo della città, nelle mura delle case, nelle chiese, nei vicoli. Passeggiando per le strette viuzze del centro, è impossibile non notare le facciate delle case e i muretti adornati da riggiole e maioliche, che rendono ogni angolo un’opera d’arte a cielo aperto.

Una caratteristica affascinante che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Ogni pezzo, poi, a Vietri è unico. Non ne esiste uno uguale ad un altro, non esistono doppioni perché ogni bottega ha uno stile tutto suo. I colori predominanti, il giallo dei limoni, il blu del mare e il verde dei boschi, non sono semplici decorazioni, ma il riflesso di un territorio che incanta lo sguardo.

Oltre al mare, è questo il bello di Vietri sul Mare, un angolo di colore, di storia e tradizione che può essere la meta per organizzare una perfetta gita fuori porta. Il punto di partenza ideale per andare alla “scoperta” è la Villa Comunale. Questo parco, con i suoi viali decorati che ricordano il Parc Güell di Barcellona, offre un affaccio spettacolare sui “Due Fratelli”, i due famosi faraglioni che svettano dal mare.

Per chi desidera approfondire l’arte ceramica, una tappa d’obbligo è Villa Guariglia a Raito, sede del Museo Provinciale della Ceramica. Qui, tra pezzi d’epoca e creazioni moderne, si può comprendere l’evoluzione di una tecnica che ancora oggi viene eseguita rigorosamente a mano nelle tantissime botteghe del corso principale.

Non si può non scendere a Marina di Vietri per una passeggiata sulla spiaggia o per gustare un piatto di scialatielli ai frutti di mare in una delle trattorie tipiche. In ogni caso per pianificare al meglio la visita a Vietri sul Mare e scoprire ulteriori segreti su monumenti, spiagge e curiosità locali, è possibile affidarsi a costieraamalfitana.com, un punto di riferimento editoriale fondamentale per chiunque voglia vivere un’esperienza autentica tra le bellezze di Vietri e dintorni.

