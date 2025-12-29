Alla scoperta di Vietri sul Mare, il colore si fa storia tra borghi incantati e l’arte della ceramica

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

Vietri sul Mare non è solo la porta d’ingresso della Costiera Amalfitana, ma un vero e proprio museo a cielo aperto dove l’argilla prende vita attraverso colori vibranti. La storia della ceramica di Vietri è un racconto millenario che affonda le radici in un passato lontano, ma è nel Rinascimento che la produzione esplode, diventando l’anima commerciale e artistica della città.

La ceramica artistica, presente praticamente ovunque nel borgo, è l’anima di Vietri sul Mare. La si trova non solo nelle botteghe dei maestri ceramisti ma in ogni angolo della città, nelle mura delle case, nelle chiese, nei vicoli. Passeggiando per le strette viuzze del centro, è impossibile non notare le facciate delle case e i muretti adornati da riggiole e maioliche, che rendono ogni angolo un’opera d’arte a cielo aperto.

Una caratteristica affascinante che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Ogni pezzo, poi, a Vietri è unico. Non ne esiste uno uguale ad un altro, non esistono doppioni perché ogni bottega ha uno stile tutto suo. I colori predominanti, il giallo dei limoni, il blu del mare e il verde dei boschi, non sono semplici decorazioni, ma il riflesso di un territorio che incanta lo sguardo.

Oltre al mare, è questo il bello di Vietri sul Mare, un angolo di colore, di storia e tradizione che può essere la meta per organizzare una perfetta gita fuori porta. Il punto di partenza ideale per andare alla “scoperta” è la Villa Comunale. Questo parco, con i suoi viali decorati che ricordano il Parc Güell di Barcellona, offre un affaccio spettacolare sui “Due Fratelli”, i due famosi faraglioni che svettano dal mare.

Per chi desidera approfondire l’arte ceramica, una tappa d’obbligo è Villa Guariglia a Raito, sede del Museo Provinciale della Ceramica. Qui, tra pezzi d’epoca e creazioni moderne, si può comprendere l’evoluzione di una tecnica che ancora oggi viene eseguita rigorosamente a mano nelle tantissime botteghe del corso principale.

Non si può non scendere a Marina di Vietri per una passeggiata sulla spiaggia o per gustare un piatto di scialatielli ai frutti di mare in una delle trattorie tipiche. In ogni caso per pianificare al meglio la visita a Vietri sul Mare e scoprire ulteriori segreti su monumenti, spiagge e curiosità locali, è possibile affidarsi a costieraamalfitana.com, un punto di riferimento editoriale fondamentale per chiunque voglia vivere un’esperienza autentica tra le bellezze di Vietri e dintorni.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE