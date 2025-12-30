Mahmood in Piazza della Libertà a Capodanno

Sarà Mahmood il protagonista del Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno Mercoledì 31 Dicembre. L’artista si esibirà nella spettacolare piazza in riva al mare condividendo con migliaia di persone le ultime ore del 2025 ed i primi minuti del nuovo anno. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il contributo della Regione Campania.

La serata a Salerno avrà inizio alle 20.45 con i conduttori Pippo Pelo, Adriana Petro ed il dj set di Pika Dj. Alle 22.00 il maxi palco accoglierà Mahmood che in due ore di concerto proporrà tutti i brani più importanti del suo repertorio.

Allo scoccar della mezzanotte brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici mare per concludere una serata d’indimenticabili emozioni nella città delle celebri Luci d’Artista.

Accesso al Capodanno in Piazza

L’ingresso al Capodanno in Piazza è libero e gratuito. L’accesso in piazza ( regolamentato dalle norme di sicurezza in vigore per tutti gli eventi di piazza con grande partecipazione popolare ) sarà consentito a partire dalle ore 19.00 dai varchi lato Stazione Marittima e lato Sala Pasolini/Santa Teresa.

Gli spettatori saranno sottoposti all’ingresso a controlli di sicurezza mediante perquisizioni personali e di borse/zainetti ; non potranno introdurre in piazza bottiglie di vetro, materiali pirotecnici, sediolini ed ogni altro oggetto e/o materiale potenzialmente pericoloso o d’intralcio.

Per i disabili è prevista una pedana dedicata ed il parcheggio auto in Piazza Amendola fino ad esaurimento posti disponibili. L’area è dotata di 20 bagni chimici, due dei quali per disabili.

Nel giorno del concerto Mercoledì 31 dicembre Piazza della Libertà sarà chiusa alle ore 15.00 per consentire le prove dello spettacolo. Si ribadisce che i varchi d’accesso per gli spettatori saranno aperti alle ore 19.00.

Mobilità e Parcheggi

Per ragioni di sicurezza e disposizione delle Forze dell’Ordine il parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà sarà chiuso dalle ore 17.00 del giorno Mercoledì 31 Dicembre fino alle ore 01.00 ( o cessate esigenze) del giorno Giovedì 1 Gennaio. Durante il periodo di chiusura non sarà possibile per nessuno accedere al parcheggio.

Dalle ore 13.00 del 31 alle ore 02.00 del giorno 1 sarà disponibile un servizio bus navetta circolare sulla direttrice Stadio Arechi- Piazza della Libertà con fermate nei principali quartieri cittadini.

La metropolitana ferroviaria prolungherà il servizio notturno. Ultima corsa in partenza dalla Stazione Centrale di Salerno allo Stadio Arechi alle ore 03.05 del giorno 1 Gennaio. L’uso della metropolitana è particolarmente raccomandato coloro che provengano da fuori città o vivano nella zona orientale anche in considerazione che nell’area Arechi è disponibile un ampio parcheggio per le autovetture.