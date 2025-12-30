Tutto esaurito per Massimo Ranieri a Ravello

Sold out per il ritorno a Ravello di Massimo Ranieri, fortemente voluto dalla Fondazione Ravello per impreziosire la programmazione invernale della Città della musica. L’Auditorium Oscar Niemeyer ha accolto con il tutto esaurito uno degli artisti più amati del panorama italiano, in un appuntamento che ha confermato il profondo legame tra Ranieri e il pubblico ravellese.

Sul palco disegnato dall’archistar brasiliana, Massimo Ranieri ha portato Tutti i sogni ancora in volo, spettacolo che prende il nome dal celeberrimo verso di “Perdere l’amore”, il brano che trionfò al Festival di Sanremo nel 1988. Un titolo che è anche quello del suo ultimo album e del libro autobiografico, a suggellare un percorso artistico e umano coerente e intenso. Per Ranieri si è trattato di un ritorno atteso, a distanza di sei anni dall’ultima apparizione a Ravello, datata gennaio 2018.

Ideato e scritto con Edoardo Falcone, il concerto si è sviluppato come un viaggio raffinato tra musica, teatro e poesia. Ranieri ha accompagnato il pubblico attraverso racconti inediti, sketch ironici e momenti di intensa emozione, intrecciando ricordi personali, sogni e un profondo omaggio alla grande tradizione musicale italiana.

Calorosissimi gli applausi per i brani più amati del suo repertorio: Lasciami dove ti pare, Mi troverai, Se bruciasse la città, Erba di casa mia, Tra le mani un cuore, Rose rosse, Questo io sono, Vent’anni, Lettera di là dal mare e l’immancabile Perdere l’amore, che ha chiuso oltre due ore di concerto tra commozione e una sentita standing ovation.

Due i bis concessi a un pubblico entusiasta e partecipe, con Tu vuò fa’ l’americano e Anema e core, che hanno trasformato l’Auditorium in un abbraccio collettivo, suggellando una serata di grande musica e profonda condivisione. Un ritorno, quello di Massimo Ranieri a Ravello, che si è confermato come un autentico incontro d’amore tra l’artista e la Città della musica. (ph r.caramiello)

