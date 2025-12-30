Tutto esaurito per Massimo Ranieri a Ravello

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

Sold out per il ritorno a Ravello di Massimo Ranieri, fortemente voluto dalla Fondazione Ravello per impreziosire la programmazione invernale della Città della musica. L’Auditorium Oscar Niemeyer ha accolto con il tutto esaurito uno degli artisti più amati del panorama italiano, in un appuntamento che ha confermato il profondo legame tra Ranieri e il pubblico ravellese.

Sul palco disegnato dall’archistar brasiliana, Massimo Ranieri ha portato Tutti i sogni ancora in volo, spettacolo che prende il nome dal celeberrimo verso di “Perdere l’amore”, il brano che trionfò al Festival di Sanremo nel 1988. Un titolo che è anche quello del suo ultimo album e del libro autobiografico, a suggellare un percorso artistico e umano coerente e intenso. Per Ranieri si è trattato di un ritorno atteso, a distanza di sei anni dall’ultima apparizione a Ravello, datata gennaio 2018.

Ideato e scritto con Edoardo Falcone, il concerto si è sviluppato come un viaggio raffinato tra musica, teatro e poesia. Ranieri ha accompagnato il pubblico attraverso racconti inediti, sketch ironici e momenti di intensa emozione, intrecciando ricordi personali, sogni e un profondo omaggio alla grande tradizione musicale italiana.

Calorosissimi gli applausi per i brani più amati del suo repertorio: Lasciami dove ti pare, Mi troverai, Se bruciasse la città, Erba di casa mia, Tra le mani un cuore, Rose rosse, Questo io sono, Vent’anni, Lettera di là dal mare e l’immancabile Perdere l’amore, che ha chiuso oltre due ore di concerto tra commozione e una sentita standing ovation.

Due i bis concessi a un pubblico entusiasta e partecipe, con Tu vuò fa’ l’americano e Anema e core, che hanno trasformato l’Auditorium in un abbraccio collettivo, suggellando una serata di grande musica e profonda condivisione. Un ritorno, quello di Massimo Ranieri a Ravello, che si è confermato come un autentico incontro d’amore tra l’artista e la Città della musica. (ph r.caramiello)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE